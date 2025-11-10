Reparación de tubería provoca congestionamiento en la salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.- El tráfico vehicular se intensificó desde el pasado fin de semana para los más de 25,000 conductores que transitan a diario por la salida al sur de la capital, debido a una avería en una tubería de agua potable en plena calle principal.

El daño se registró el sábado 8 de noviembre y, desde entonces, cuadrillas de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) trabajan en la zona para evitar riesgos y restablecer el paso normal de los vehículos.

“Se rompió la tubería de ocho pulgadas desde la madrugada del sábado. El personal ha trabajado durante el domingo y hoy lunes, pero la situación fue complicada”, explicó Francisco Zepeda, subgerente de la Gerencia de Agua Potable de la UMAPS.

Según Zepeda, aunque el tráfico vehicular en la zona permanece lento desde la mañana, espera que el problema en la tubería sea solucionado al cierre de este día.

"Desde el fin de semana se está atendiendo la problemática, según nuestras aproximaciones, la tubería debería de estar reparada hoy mismo", aseguró.