Reparación de tubería provoca congestionamiento en la salida al sur

El fin de semana, el tráfico en la salida al sur aumentó más de lo normal debido a una tubería de agua potable averiada. La reparación continuó este lunes

  • 10 de noviembre de 2025 a las 15:16
Tran incremento en el tráfico vehicular, las reparaciones en calle principal de la salida al sur serán concluidas hoy

Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El tráfico vehicular se intensificó desde el pasado fin de semana para los más de 25,000 conductores que transitan a diario por la salida al sur de la capital, debido a una avería en una tubería de agua potable en plena calle principal.

El daño se registró el sábado 8 de noviembre y, desde entonces, cuadrillas de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) trabajan en la zona para evitar riesgos y restablecer el paso normal de los vehículos.

La problemática tuvo su origen desde el sábado 8 de noviembre, y desde entonces, equipo de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) trabaja en el sector para mitigar daños viales y normalizar el flujo vehicular.

“Se rompió la tubería de ocho pulgadas desde la madrugada del sábado. El personal ha trabajado durante el domingo y hoy lunes, pero la situación fue complicada”, explicó Francisco Zepeda, subgerente de la Gerencia de Agua Potable de la UMAPS.

Según Zepeda, aunque el tráfico vehicular en la zona permanece lento desde la mañana, espera que el problema en la tubería sea solucionado al cierre de este día.

"Desde el fin de semana se está atendiendo la problemática, según nuestras aproximaciones, la tubería debería de estar reparada hoy mismo", aseguró.

Horas de tráfico

Comerciantes de la colonia Loarque aseguraron a EL HERALDO que el contante tráfico vehicular ocasionó embotellamientos en el sector desde las 5:00 de la mañana.

"Por esta zona pasa mucha maquinaria pesada, lo que complica el tráfico vial y peatonal en el sector, que desde el fin de semana estuvo muy complicado", explicaron.

Redacción web
Daniela Ortega

