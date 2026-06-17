La UMAPS intervino 2,534 puntos críticos del alcantarillado en la capital

Tegucigalpa, Honduras. -La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó que entre enero y mayo de este año realizó intervenciones en 2,534 puntos del sistema de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de Tegucigalpa y Comayagüela.
El subgerente de Alcantarillado Sanitario de la UMAPS, Jorge Pérez, explicó que las labores comprenden trabajos de operación y mantenimiento tanto preventivo como correctivo emergente en distintos sectores de la ciudad.
“Los trabajos de intervención que realiza la UMAPS en el alcantarillado sanitario consisten en labores de operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de la ciudad”, indicó.
Según el funcionario, las acciones se desarrollan de manera permanente en toda la capital para mantener en condiciones óptimas la infraestructura sanitaria y evitar afectaciones a la población.
“Básicamente es toda la ciudad; la Unidad de Saneamiento se encarga de mantener operando en condiciones óptimas el sistema de alcantarillado sanitario para evitar afectaciones por derrames de aguas residuales que generan contaminación y enfermedades en la población”, señaló.
De acuerdo con Pérez, uno de los principales problemas detectados es el mal uso que algunos ciudadanos hacen del sistema, al arrojar desechos sólidos y grasas que terminan obstruyendo las tuberías.
A ello se suma la ocupación de franjas de servidumbre y la construcción de viviendas o edificaciones sobre las líneas de alcantarillado, situación que dificulta las labores de mantenimiento y provoca daños en la infraestructura.
“Además, en algunos casos construyen viviendas o edificaciones sobre las tuberías, lo cual daña las mismas y dificulta las labores de operación y mantenimiento”, explicó.
Las autoridades también han identificado conexiones irregulares de aguas lluvias al sistema sanitario, una práctica que contribuye a su colapso durante las precipitaciones intensas debido al exceso de caudal que debe evacuar.
Mantenimiento
La UMAPS destina alrededor de 800,000 lempiras mensuales para trabajos de construcción, sustitución de tuberías, desobstrucción de redes, limpieza de fosas sépticas y mantenimiento de pozos de inspección.
Pérez destacó que recientemente la institución fortaleció su capacidad operativa mediante la adquisición de un camión de hidrosucción, equipo especializado que permite limpiar y desobstruir tuberías sin necesidad de realizar excavaciones o cerrar calles.
“Este camión es especial para la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario, ya que puede desobstruir tuberías sin necesidad de abrir calles”, afirmó.
Las labores preventivas se ejecutan diariamente en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y anegamientos durante la temporada de lluvias.
Infraestructura con décadas de antigüedad
Los problemas de alcantarillado en la capital no son nuevos. Informes técnicos señalan que gran parte de la red sanitaria de Tegucigalpa y Comayagüela tiene varias décadas de funcionamiento y presenta signos de deterioro.
El sistema está compuesto por aproximadamente 1,500 kilómetros de tuberías y colectores, muchos de ellos construidos con concreto y considerados obsoletos frente a los materiales modernos utilizados actualmente.
Entre las zonas que históricamente han registrado problemas por el colapso de alcantarillas figuran los barrios Buenos Aires, Morazán, Lempira, Villa Adela, Perpetuo Socorro y El Centro, además de sectores como Belén, Lara, El Prado, 21 de Octubre, Humuya y Kennedy.
Recientemente, un daño en una tubería provocó un hundimiento en la colonia Miraflores, situación que obligó a la intervención de equipos técnicos de la UMAPS para reparar la falla y evitar mayores afectaciones.
Pérez hizo un llamado a la población a contribuir al cuidado de la infraestructura sanitaria.
“El llamado que hace la UMAPS a la ciudadanía es cuidar los sistemas hidrosanitarios, evitar arrojar basura a las calles y no incorporar desechos sólidos al sistema de alcantarillado sanitario”, concluyó.