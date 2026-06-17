La UMAPS intervino 2,534 puntos críticos del alcantarillado en la capital

Tegucigalpa, Honduras. -La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó que entre enero y mayo de este año realizó intervenciones en 2,534 puntos del sistema de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de Tegucigalpa y Comayagüela.

El subgerente de Alcantarillado Sanitario de la UMAPS, Jorge Pérez, explicó que las labores comprenden trabajos de operación y mantenimiento tanto preventivo como correctivo emergente en distintos sectores de la ciudad.

“Los trabajos de intervención que realiza la UMAPS en el alcantarillado sanitario consisten en labores de operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de la ciudad”, indicó.

Según el funcionario, las acciones se desarrollan de manera permanente en toda la capital para mantener en condiciones óptimas la infraestructura sanitaria y evitar afectaciones a la población.

“Básicamente es toda la ciudad; la Unidad de Saneamiento se encarga de mantener operando en condiciones óptimas el sistema de alcantarillado sanitario para evitar afectaciones por derrames de aguas residuales que generan contaminación y enfermedades en la población”, señaló.

De acuerdo con Pérez, uno de los principales problemas detectados es el mal uso que algunos ciudadanos hacen del sistema, al arrojar desechos sólidos y grasas que terminan obstruyendo las tuberías.

A ello se suma la ocupación de franjas de servidumbre y la construcción de viviendas o edificaciones sobre las líneas de alcantarillado, situación que dificulta las labores de mantenimiento y provoca daños en la infraestructura.

“Además, en algunos casos construyen viviendas o edificaciones sobre las tuberías, lo cual daña las mismas y dificulta las labores de operación y mantenimiento”, explicó.

Las autoridades también han identificado conexiones irregulares de aguas lluvias al sistema sanitario, una práctica que contribuye a su colapso durante las precipitaciones intensas debido al exceso de caudal que debe evacuar.