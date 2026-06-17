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Madre llora a Katherine, segunda víctima de ataque armado en El Porvenir: "Solo se despidió y se fue"

Katherine Tatiana Oliva, de 19 años, salió de casa sin saber que no volvería. Fue asesinada junto a una amiga en una balacera en El Porvenir, Atlántida.

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 14:20
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Como Katherine Tatiana Oliva Bardales, de 19 años, fue identificada la segunda víctima de un ataque armado registrado durante la noche del martes 16 de junio en una colonia de la aldea El Pino, en el municipio de El Porvenir, en Atlántida.

 Foto: cortesía redes sociales
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La madre de Katherine manifestó ante los medios que su hija se despidió de ella ese día, sin imaginar que esa despedida sería para siempre.

Foto: cortesía redes sociales
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"Solo se despidió de mí y se fue de la casa", dijo su progenitora mientras intentaba contener las lágrimas y el dolor por la irreparable pérdida.

Foto: cortesía redes sociales
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Cabe mencionar que durante la balacera también murió la amiga de Katherine, Yaritza Leonela Murillo, de 20 años, y resultaron heridos Leonardo Joel Flores, de 35 años; German Ramos, de 25; y Kevin Ordóñez.

 Foto: cortesía redes sociales
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El reporte preliminar indica que durante el ataque armado, además de Katherine y su amiga, estaban 13 varones más. El grupo se encontraba departiendo frente a la vivienda de una de las víctimas cuando de pronto aparecieron tres individuos armados y a bordo de motocicletas que, sin mediar palabra, comenzaron a dispararles.

 Foto: cortesía redes sociales
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Los heridos fueron trasladados de urgencia hacia un centro asistencial de la zona para que recibieran atención médica. Agentes de la Policía Nacional se quedaron resguardando a los heridos.

 Foto: cortesía redes sociales
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El jefe de la Unidad Departamental de Prevención de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la zona, Samir Rodríguez, unidades del Ministerio Público y otros entes de seguridad se trasladaron al lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen e indagar sobre las causas del atentado.

 Foto: cortesía redes sociales
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"Ya se encuentra un grupo de investigadores y técnicos de la DPI con el acompañamiento técnico del Ministerio Público para identificar a los actores materiales de este hecho", manifestó Rodríguez.

 Foto: Grupo OPSA
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Los cuerpos de las fallecidas fueron trasladados hacia la morgue de La Ceiba, donde sus familiares esperaban la entrega tras la autopsia.

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La madre de Katherine dijo desconocer las circunstancias del ataque, pero pidió a las autoridades que se haga justicia para que la muerte de su hija y de su amiga no quede en la impunidad. Mientras tanto, la investigación sobre el móvil del doble homicidio —que pudo haber dejado muchos más muertos— continúa.

 Foto: Grupo OPSA
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