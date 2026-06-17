Primera fila en el Mundial: Presidente del Vida y sus lujos viviendo en Estados Unidos

Luis Cruz, presidente del Vida, compartió el lujo que se dio al ver un partido del Mundial 2026 en primera fila. El dirigente tiene una vida de lujos en Estados Unidos gracias a su trabajo. ¿A qué se dedica?
Luis Cruz se dedica al sector de la construcción en Estados Unidos y también cuenta con diversas inversiones en Honduras.
Él dirige muchas obras en Estados Unidos y comparte parte de sus labores en los diferentes proyectos que realiza con su empresa.
Gracias a su trabajo se ha dado buenos lujos como vehículos y motocicletas que cuestan una considerable cantidad de dinero.
Recientemente estuvo en uno de los partidos del Mundial 2026 viendo el partido en primera fila.
El presidente del Vida compartió en su cuenta de TikTok la experiencia de ver en primera fila un encuentro de Copa del Mundo en Estados Unidos.
Luis Cruz es tiene empresas de construcción en los Estados Unidos, país al cual se mudó en 2001 cuando apenas tenía 17 años.
En estas empresas tiene más de 80 empleados, la mayoría de ellos hondureños. Además tiene a cubanos y nicaragüenses laborando en sus empresas constructoras.
En el 2021 se convirtió en el presidente del Vida al invertir inicialmente 22 millones de lempiras. En su gestión se logró la venta de Luis Palma al Aris Salónica de Grecia.
El hondureño nacido en el departamento de Olancho estuvo en una final de la Champions entre PSG e Inter en Munich del 2025, e incluso se tomó fotos dentro del terreno de juego luego de la premiación.