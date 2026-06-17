Extraditan a nicaragüense y a un hondureño solicitados por la justicia de los Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Un nicaragüense y un hondureño fueron extraditados este miércoles -17 de junio- solicitados en extradición por la justicia de los Estados Unidos, por dos tribunales de dos diferentes estados. Se trata de ​César Augusto Laínez García, de 41 años de edad, de nacionalidad nicaragüense, y ​el connacional Joaquín Alvarado Bueso, de 38 años. ​César Laínez tenía una notificación roja de búsqueda internacional, emitida el 16 de noviembre de 2024, por el Tribunal del Distrito Norte de California, Estados Unidos, por el delito de abuso sexual continuo, en perjuicio de una menor. ​Según el expediente judicial, entre octubre de 2009 y marzo de 2019, en el condado de Harris, Texas, el sospechoso abusó sexualmente de manera continuada de la nieta de su entonces pareja, desde que la víctima tenía cuatro años, hasta que cumplió los 14 años de edad.

Laínez García es originario del departamento de Chinandega, Nicaragua. Estaba recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, recinto carcelario en el que estuvo durante varios meses, tras su captura en el territorio hondureño.

Hondureño

Entre tanto, el hondureño Joaquín Alvarado Bueso, era pedido en extradición por un Juzgado del condado de Comanche, Estado de Oklahoma, Estados Unidos. Alvarado Bueso es acusado por los delitos de agresión sexual infantil, particularmente el primero de ellos: violación en primer grado; segundo, actos lascivos o incidentes contra menor; y tercero, abuso sexual infantil. Estos actos dolosos habrían sido cometidos contra su hijastra, cuando éste residía en los Estados Unidos.

El hondureño fue capturado el 11 de marzo de 2026, en un operativo realizado por la Policía Nacional (PN), en la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho. Es originario de Dulce Nombre de Culmí, en ese departamento. ​Él permanecía bajo resguardo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) en la capital.



Ambos fueron trasladados desde el centro penal de Támara y de la sede de la DNFE, respectivamente, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, hasta el Aeropuerto Internacional de Palmerola (XPL), en Comayagua. ​En la terminal aérea se oficializó la entrega de Lainez García y Alvarado Bueso, a los agentes del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (United States Marshals Service). Los extraditados abordaron un vuelo comercial de la aerolínea United Airlines, con destino a la ciudad de Houston, Texas, bajo la custodia de los funcionarios estadounidenses.