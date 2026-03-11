Extraditable hondureño llega a la Corte Suprema para audiencia

Tegucigalpa, Honduras.-El hondureño Joaquín Alvarado Bueso, solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, comparecerá este miércoles 11 de marzo ante un juez natural de extradición en audiencia de información donde se le notificarán formalmente los cargos que enfrenta.
La captura del sospechoso se registró el martes 10 en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, durante un operativo ejecutado por unidades de la Policía Nacional de Honduras.
Marvin Villeda, director de la Dirección Policial Antidrogas (DPA), explicó que la detención se realizó en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición.
La orden judicial fue emitida en diciembre de 2025, tras una solicitud presentada por autoridades estadounidenses para que el ciudadano hondureño responda ante la justicia de ese país.
De acuerdo con las investigaciones, Alvarado Bueso es requerido por un tribunal de la Corte de Distrito de Estados Unidos, que lo señala como supuesto responsable del delito de agresión sexual infantil, un cargo relacionado con una investigación desarrollada por autoridades norteamericanas.
Según reportes policiales, el detenido tiene 38 años de edad y es originario del municipio de Dulce Nombre de Culmí, también en el departamento de Olancho.
Su arresto se produjo cuando se encontraba en la vía pública de Catacamas realizando actividades cotidianas, momento en el que fue interceptado por los agentes.
La detención fue resultado de labores de seguimiento e inteligencia realizadas por unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL).
Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a Tegucigalpa, donde permanece bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial de extradición.
Durante la audiencia de declaración de imputado, el juez de extradición le notificará los cargos presentados por la justicia estadounidense, la corte que lo reclama y sus derechos dentro del proceso, además de revisar la documentación remitida por las autoridades de ese país.