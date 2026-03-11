Extraditable hondureño llega a la Corte Suprema para audiencia

Tegucigalpa, Honduras.-El hondureño Joaquín Alvarado Bueso, solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, comparecerá este miércoles 11 de marzo ante un juez natural de extradición en audiencia de información donde se le notificarán formalmente los cargos que enfrenta.

La captura del sospechoso se registró el martes 10 en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, durante un operativo ejecutado por unidades de la Policía Nacional de Honduras.

Marvin Villeda, director de la Dirección Policial Antidrogas (DPA), explicó que la detención se realizó en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición.

La orden judicial fue emitida en diciembre de 2025, tras una solicitud presentada por autoridades estadounidenses para que el ciudadano hondureño responda ante la justicia de ese país.