Alrededor de 32 mil abonados sin agua en Tegucigalpa por tubo madre roto

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de que las represas La Concepción y Los Laureles rebasan por las fuertes lluvias, muchas colonias de la capital hondureña siguen sin recibir agua potable desde hace más de una semana. La abundancia en los embalses contrasta con la sequía en los grifos de alrededor de 32 mil abonados, debido a la ruptura de una línea principal de tubería que conduce el agua desde la planta de tratamiento de la represa La Concepción. Debido a este daño, más de una docena de colonias de Tegucigalpa no han tenido acceso al vital líquido desde el pasado lunes, generando molestia y preocupación . “Tenemos como ocho días de no tener agua y según las informaciones dicen que va a prevalecer, ya que no pueden trabajar por el caudal del río”, explicó don Antonio Velásquez, vecino de la colonia Alemán.

"En la colonia Monterrey tenemos un tanque que abastece la colonia Los Llanos, sin embargo, estamos esperando el vital líquido en nuestros hogares desde el lunes", detalló otro morador. El entrevistado dijo ser testigo del desperdicio que se produjo tras la ruptura del tubo. "Vi los millones de litros de agua que se botaban por el tubo madre el pasado lunes, venía de la colonia Kennedy a eso de las 6:00 de la mañana", contó. El alcalde capitalino, Jorge Aldana, confirmó que 32 mil abonados han sido afectados por una línea rota en la colonia Los Llanos, específicamente en el río San José. "Esta ruptura de este tubo tiene una afectación directa en 32 mil abonados del servicio de agua potable, aproximadamente unas 200 mil personas se están viendo afectadas por este tubo que no permite el paso del agua", indicó el edil capitalinio. Amplió que se está buscando una solución temporal "que permita hacer una construcción elevada para una tubería que pueda conducir el agua y devolver el servicio a la comunidad en un promedio de tres días". Entre las colonias afectadas están Miraflores, la Kennedy, San José de la Peña, la Monterrey, Los Llanos, Alemán, La Cañada, La Joya y Residencial Plaza. En todas los pobladores aseguran que llevan varios días sin agua ni información clara sobre cuándo regresará el servicio. Además, reportes ciudadanos confirman que también están sin agua las colonias Los Pinos, Las Palmas, Miraflores Sur, Lincoln, Calpules, Víctor F. Ardón, Residencial Las Campanas y el Hato de Enmedio, entre otras zonas de la capital.

“Uno no entiende cómo dicen que las represas están llenas y nosotros seguimos”, residente de la residente de la colonia Lincoln. Esta lista de colonias sin servicio ha sido confirmada por los mismos pobladores, quienes se han quejado durante toda la semana a través de redes sociales. EL HERALDO visitó el sector y constató que el tubo madre que se rompió se ubica entre las corrientes del río San José, en colonia Los Llanos, una zona de difícil acceso donde el caudal impide las reparaciones inmediatas.