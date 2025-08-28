Capitalinos denuncian limitado suministro de agua potable en barrios y colonias

Tegucigalpa, Honduras.- La escasez de agua potable continúa siendo un problema diario para miles de capitalinos. Actividades básicas como bañarse, cocinar o lavar platos se convierten en motivo de preocupación en los hogares que reciben el servicio de forma limitada. Un ejemplo es la colonia La Fuente, en Comayagüela, donde los vecinos deben comprar barriles de agua o caminar largas distancias para abastecerse en comunidades cercanas. Aunque el sector cuenta con un tanque de almacenamiento, este dejó de ser funcional hace años, por lo que ya no garantiza la distribución adecuada. Según los pobladores, las condiciones no han cambiado en más de 20 años.

Para atender las quejas de los vecinos, la Alcaldía Municipal inició la construcción de un nuevo tanque con la capacidad de almacenamiento suficiente para abastecer a cada una de las viviendas de la zona. "Estamos construyendo un nuevo tanque de almacenamiento de más de 250,000 galones que no solo mejorará los horarios de distribución, sino la calidad del vital líquido", aseguró el edil Jorge Aldana. La esperanza de los vecinos está puesta en que se finalice la obra y, se acaben los días de padecer la falta de agua. No obstante, La Fuente solo es una de muchas colonias afectadas por este problema. Colonias como Villa Vieja, Tres de Mayo, las partes altas del Hato de Enmedio y algunos sectores de la 21 de febrero y la Cerro Grande, se quejan de los tanques en malos estado y un limitado suministro del líquido vital.

“En Villa Vieja hay un tanque de agua que no funciona y que –uno nuevo– ayudaría a ese sector a recibir agua potable, ya que todas estas personas tienen que comprar agua de cisterna”, lamentó César Fuentes, residente de la colonia. El ciudadano agregó que incluso comprar el líquido es un problema, ya que “para tener acceso hay que pasar por esas calles en mal estado”, y muchas cisternas se rehúsan a entrar a la zona. “Toca colocar tubos para conectar las casas y así recibir el agua de esa cisterna de cemento, que ya está construida, pero abandonada”, denunció. La queja no es la única que recibió el equipo de EL HERALDO. “En las partes altas del Hato de Enmedio tenemos el mismo problema y hay un tanque que también está en mal estado, sería de bendición que se hiciera lo mismo –que en La Fuente–”, resaltó Sara Girón, otra vecina afectada. La misma denuncia realizaron algunos vecinos de Cerro Grande: “Aquí en la quinta etapa, tenemos toda una vida de no tener agua, esperamos que el alcalde nos ayude con el proyecto”, solicitó.