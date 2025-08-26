Con mano de obra china se construye el nuevo Hospital del Sur

Tegucigalpa, Honduras.- Un proyecto que se vislumbraba como una oportunidad de trabajo para los hondureños del sur de Honduras está acaparado por la mano de obra de ciudadanos chinos. Fueron traídos desde China Continental con un propósito: laborar como albañiles, operadores de maquinaria, técnicos o coordinadores de área en la construcción del nuevo hospital de Choluteca, al sur de Honduras, corroboró el equipo de EL HERALDO Plus durante una visita al plantel, donde ya se observan los cimientos de la obra a cargo de la empresa China SFECO Group. Quintín Soriano, alcalde de la ciudad de Choluteca, denunció en diálogo con este equipo que “el 80% de los que trabajan (en la construcción del hospital) son chinos”, pese al problema de desempleo que atraviesan en el municipio, sobre todo cuando se redujo la exportación de camarones a Taiwán, mientras que China Continental apenas compra producto. Afirmó que no está en contra del proyecto, pero condenó la falta de oportunidades para los hondureños. Este rotativo visitó el plantel donde construyen el nuevo centro hospitalario. El lugar estaba perimetrado por una malla verde que, a simple vista, permitía observar todos los movimientos dentro. Había dos entradas, ambas resguardadas por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes dijeron que estaban allí “para garantizar la protección de los chinos”, quienes eran la mayoría de empleados. Ellos se encargaban, incluso, de llevarlos al hotel donde se hospedaban tras terminar la jornada.





Mano de obra china

Un grupo de trabajadores, que realizaba armado de hierro, estaba justo al lado de la malla. Algunos usaban equipo de protección para el sol y apenas dejaban ver sus ojos, mientras que otros solo portaban una especie de sombreros chinos para cubrirse. Había hondureños y, los que andaban con su cuerpo cubierto, eran de procedencia china, corroboró este rotativo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Realizaban todo tipo de trabajos: operaban maquinaria, levantaban material o realizaban labores de albañilería. Otros solamente se limitaban a vigilar el trabajo de los demás empleados (hondureños o chinos) y daban órdenes. Uno de ellos, un hombre asiático de estatura promedio, quien portaba un casco y una gorra china encima, hablaba por un radio, mientras le indicaba a los trabajadores cómo realizar su labor en un tono bastante fuerte. Parecía ser el encargado de esa área. EL HERALDO Plus intentó ingresar al lugar, pero los militares que estaban en la entrada dijeron que se necesitaba una solicitud previa. Cuando el equipo estaba afuera esperando la respuesta del jefe de seguridad tras una solicitud de ingreso, un hombre de origen asiático pasó enfrente conduciendo un tractor que luego estacionó al fondo de la obra, cerca de una torre. Desde lo alto se observaban otros dos empleados de facciones orientales, uno de ellos dando órdenes en un español poco comprensible. Cerca de la malla estaba un hondureño que esperaba la orden del asiático para cerrar una llave de agua.

“¿Qué tal el trabajo?”, preguntó el equipo de investigación. “Cansado, pero ya casi salimos”, respondió haciendo alusión a que el reloj casi marcaba las 4:00 de la tarde. “¿Hay bastantes trabajadores chinos?” “Sí, la mayoría” “¿Y eso?, ¿no les gusta trabajar con ellos?, preguntó el equipo haciendo alusión a un comentario que realizó un militar minutos antes, en el que afirmaba que por su carácter no duraban mucho. “No, es que casi no se les entiende”, respondió entre risas. El joven, de tez trigueña, quien no quiso dar su nombre, afirmó que los asiáticos trabajan en todas las áreas: había ingenieros, albañiles, operarios y hasta especialistas en temas de infraestructura hospitalaria. Comentó que, supuestamente, el proyecto está proyectado para terminarlo en diciembre. Por su parte, el Gobierno informó a mediados de julio, durante una supervisión al proyecto liderada por la presidenta Xiomara Castro, que se espera entregar en noviembre de este año las áreas de emergencia, administración y servicios conexos. El resto del hospital estará listo en marzo de 2026, según el cronograma acordado con la empresa constructora y la supervisora. Cuando el equipo se movía de lugar, se miró nuevamente al asiático que conducía el tractor, quien de forma amistosa sonrío a las cámaras y saludó a los periodistas.

Contratados por la empresa china

La Secretaría de Salud lanzó en 2024 la licitación pública internacional para construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo Hospital Regional del Sur de Choluteca. La nueva infraestructura busca convertirse en el principal centro de atención médica para más de 165 mil habitantes de la zona sur La obra —financiada con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de 61 millones de dólares (casi 1,600 millones de lempiras al cambio actual)— fue adjudicada a la empresa China SFECO Group, que en marzo de 2025 inició las obras. Desde entonces, según varias fuentes consultadas por EL HERALDO Plus, los casos de chinos que pedían un permiso de estadía temporal en el país para trabajar en la obra fueron en ascenso, al punto que ahora investigan las solicitudes realizadas por la empresa. Así lo dio a conocer Marcos Palacios, secretario general del Instituto Nacional de Migración (INM), al mencionar que hay una mesa técnica que indaga el caso del hospital. “Esa mesa técnica (la integró) el gerente de Extranjería (de Migración), él le comunicó directamente al director ejecutivo del instituto y quien maneja la información directamente es él. Pues ahí quien tiene que dar respuestas sobre estas cosas es la Secretaría de Salud, pues es un acuerdo entre Cancillería, Salud y la empresa que fue ganadora de la licitación”, afirmó. Según José Miguel Juárez Herrera, gerente de Extranjería del INM, la empresa China SFECO Group realizó solicitudes para “bastantes” empleados chinos. Sin dar cifras, aseguró que algunas ya fueron aprobadas, otras están en proceso y también hubo casos denegados. “Lo que nosotros hacemos, como Migración, es supervisar que estas personas que vinieron a trabajar estén laborando en el lugar que han designado cuando ingresan al país, han designado para ir a trabajar, que es a la construcción del hospital, y que no tienen otra actividad; le controlamos, pues, su tiempo de estadía y su tiempo que van a tener que retornar a su país”, argumentó. Comentó que hace tres semanas realizaron una supervisión para saber cuántas personas de origen chino había en la construcción del hospital, así como el estatus migratorio que tenían, pero al ser consultado sobre cifras aseguró enviarlas al día siguiente. Pese a las reiteradas solicitudes, al momento de la publicación de este artículo aún no las había remitido. En la regional del INM en Choluteca, Olman Moreno, jefe regional de inspectoría de Migración, comentó a este rotativo que reportan un aumento en las solicitudes de estadía temporal de extranjeros (permisos especiales de permanencia), especialmente de origen chino por el proyecto que lidera la empresa China SFECO Group en Choluteca. El funcionario también fue consultado por cifras de los chinos que trabajan en la obra (basado en los permisos solicitados), pero solo se limitó en proyectar que al menos el 60% de los trabajadores proceden de China Continental. Este porcentaje está por encima del 10% que establece el artículo 11 del Código del Trabajo.

Para Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, es necesario indagar sobre las condiciones en las que los asiáticos ingresaron y obtuvieron un permiso de estadía por trabajo. “Lo único que nosotros, como Choluteca, resentimos de esto, es que tenemos un problema de desempleo con las camaroneras y nos traen empleos de chinos. Esa cantidad de chinos, ¿cómo entraron de un solo a este país? ¿Vienen con pasaporte, tienen su entrada, su visa para Honduras o les dieron un permiso así nomás?”, preguntó el edil. “Pues yo no les digo nada, pero ¿a cuántos hondureños aquí en Choluteca le están quitando el pan de cada día porque no les dan trabajo? Y nosotros estamos viviendo una situación difícil en el sector camaronero”, condenó. Este rotativo evidenció que los permisos especiales de permanencia de chinos en Honduras incrementaron tras las relaciones diplomáticas con Honduras en marzo de 2023. Para 2022, el país reportó 6 casos aprobados a ciudadanos de esa nación, en 2023 la cifra aumentó a 25 y en 2024 cayó a 17. Hasta agosto de 2025 ya han aprobado otras 17 solicitudes, indican los datos de Migración. Entre 2020 y agosto de 2025 hubo 77 casos aprobados, de los cuales 20 (el 26%) fueron a chinos que venían a trabajar a una empresa privada, el 23% empresarios y el 17% trabajadores migrantes. EL HERALDO Plus intentó comunicarse con la empresa a través de Joaquín Monte Díaz, jefe del personal de seguridad, pero no contestó las llamadas ni mensajes.

Normativa

Las fuentes consultadas por este equipo dijeron en múltiples ocasiones que la mayor parte de trabajadores que construyen el nuevo Hospital del Sur son de origen chino. Durante la visita, este equipo también pudo ver a varios empleados asiáticos laborando, algunos cubiertos de pies a cabeza por el inclemente sol de Choluteca. De acuerdo con expertos en derecho internacional, si la empresa China SFECO Group trajo personal asiático para construir el hospital, la normativa se lo permite, pero no en las proporciones que mencionó el alcalde o desde la regional del INM en Choluteca. El Código de Trabajo prohíbe a los patronos “emplear menos de un noventa por ciento (90%) de trabajadores hondureños y pagar a estos menos del ochenta y cinco por ciento (85%) del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen”, según lo establecido en el artículo 11. Como “está en la ley ya, (la empresa) no tiene que negociar nada (al ganar la licitación), está en la ley. Y si el Ministerio del Trabajo y Migración o cualquier entidad involucrada en el proceso de recepción de esos migrantes aplican la ley, entonces los hondureños van a tener el porcentaje mayor de trabajo en esos emprendimientos, en esas empresas, en esos proyectos”, recordó un experto en derecho internacional, quien pidió no ser citado por su nombre. El abogado de profesión explicó que muchas empresas extranjeras que ganan licitaciones traen personal chino por “confianza y tecnificación”, es decir, prefiere tener en algunos puestos de trabajo sensibles a personas de su misma cultura, que hablen su mismo idioma y con quien por esas mismas razones tenga más confianza. “El segundo elemento es la parte técnica, es decir, es probable que las personas que acompañan esos proyectos y que prefieren que sean de su nacionalidad tengan una capacidad técnica de lo que vienen a ser mayor que la fuerza de trabajo que encuentran en el país”, detalló. Graco Pérez, experto en derecho internacional, por su parte, dijo que la cantidad de trabajadores que traen las empresas extranjeras “generalmente está en las bases de licitación, y ahí es donde el gobierno no está actuando en defensa de los hondureños, o sea, ellos incluyen cuando licitan el equipo, todo es chino: el equipo, la mano de obra, los trabajadores, todos sus sectores, al final el país no se ve beneficiado con la presencia china”. Aseguró que “esa es la forma de trabajar de ellos”, ya que “traen hasta el empleado, el cocinero, cuando son proyectos grandes, traen todo... entonces realmente lo que le aportan al país es nada”.

Traen a especialistas

De acuerdo con los funcionarios del INM, las empresas extranjeras que ganan proyectos en Honduras traen a personal técnico especializado para concluir las obras, entonces la empresa China SFECO Group no es la excepción. Según el gerente de Extranjería del INM, “allí en el hospital, en la construcción del hospital de Choluteca...hay bastantes trabajadores hondureños, mano de obra básica, pues, como nosotros lo conocemos como albañil. Pero ya de repente la empresa sí trae en todos los rubros, pues, hay especialistas en en temas eléctricos, especialistas en temas de seguridad hospitalaria, hay un montón de cuestiones que son especializadas”. Recordó que su labor solo se basa en revisar la actividad para la que solicitaron permiso de estadía por trabajo, el tiempo de estadía y que sus documentos estén en orden.