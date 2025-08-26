Con mano de obra china se construye el nuevo Hospital del Sur

Marcos Palacios, secretario general del INM, por su parte, comentó que los trabajadores de esa empresa para poder laborar dentro del país tienen obligatoriamente que sacar su permiso especial de permanencia porque “tienen que tener una autorización para poder ejercer una actividad”.Especificó que el procedimiento se realiza en el Instituto Nacional de Migración, quienes revisan que cumpla con los requisitos. Al cumplir con lo requerido se manda a la oficina de Admisión, luego a Providencia de Admisión y, posteriormente, se decide si procede o no procede la solicitud.“En caso de proceder, pues se les da una autorización, se les permite una resolución y se les da una certificación para que ellos se puedan inscribir en el Registro de Extranjeros y una vez inscritos en el Registro de Extranjeros se les emite un carnet”, precisó el funcionario.