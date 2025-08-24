Quintín Soriano: “No me van a bajar el perfil, estoy listo para lo que venga”

Tegucigalpa, Honduras.- Tras dos décadas al frente de la alcaldía de la ciudad de Choluteca el alcalde del Partido Liberal, Quintín Soriano, aseguró en una entrevista con EL HERALDO que enfrenta una serie de acciones legales y políticas dirigidas desde el oficialismo. El alcalde señaló que los requerimientos fiscales y acusaciones en su contra son parte de un plan “orquestado desde las más altas estructuras del partido de gobierno”. De acuerdo con Soriano, detrás de estas acciones se encuentran el coordinador general de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, y la candidata presidencial de ese instituto político, Rixi Moncada, con el objetivo de “ensuciar su imagen en la comuna sureña”. El edil adelantó que continuará defendiendo su gestión y denunció que los señalamientos forman parte de una estrategia política para debilitarlo de cara al próximo proceso electoral. A continuación, la entrevista Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. ¿Sobre qué casos investigan su gestión?

Voy a aclarar algo: ningún funcionario público debe molestarse porque le pidan documentación ante una denuncia por actos de corrupción. Esa es obligación de los órganos contralores. Pero cuando viene con un mensaje de intimidación, es para bajarle el perfil a alguien. Tenemos una demanda, varios millones en demandas, pero ¿cuál es el problema con esa demanda? Que Rixi Ramona Moncada, alias "La Moncha", cuando fue ministra de Finanzas, junto con el procurador y un juez corrupto, embargaron el 100% de las transferencias, cuando las normas presupuestarias del Congreso Nacional en ese momento decían que solo podía ser el 40%. Hoy es el 30%. Hay una orden de arriba. El daño es por hacerlo. Aquí están "Mel" y Rixi. Recuerde que el esposo de Rixi es de acá y va como aspirante a diputado. Para ser más claro: no me quería. Él se llama Enrique Arias. ¿Sabe cuáles son las investigaciones en su contra? No. No me han citado a mí. Lo que hicimos con los abogados de la alcaldía fue presentar una manifestación cuando quisieron hacer un secuestro de documentos. La manifestación la presentamos ante la Fiscalía local. Yo les digo ahora: vengan, no hay problema. Que lleven lo que tengan que llevar. Yo tengo derecho a la defensa. Pero esto es por molestar. Al final de estos casos, amiga, solo el pueblo, nadie más. Detrás de esto está "Mel" Zelaya. ¿Y quién más va a ser? ¿De quién recibe órdenes el fiscal? Del mismo "Mel" Zelaya.

¿Se ha hablado hasta ahora de algún requerimiento en su contra?

¿Requerimiento? Estoy preparado y listo para lo que venga.

Mi defensa se centrará en la gente. ¿Acaso tengo otra defensa? ¿Cree usted que la Fiscalía me va a defender? ¿Cree que la Corte me va a defender? ¿Cree que la Policía me va a defender?No me queda más que las movilizaciones. Y esta situación no es nueva. En este país, quien moviliza gente cuando lo quieren fregar es "Mel" Zelaya.

Mire, se les olvida que cuando lo hallaron con 30,000 dólares en el aeropuerto, solo llamó a los colectivos y ya tenían rodeado Toncontín. Entonces, si él lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No me queda de otra. Mel cree que todavía tiene el apoyo que tenía en 2009, pero ya no.

¿Los ataques en su contra vienen dirigidos por sus posturas partidarias? Ya se sabe que lo hacen para afectar hasta a Salvador Nasralla, porque yo soy el coordinador de su movimiento aquí en Choluteca y candidato a alcalde. Entonces, la pregunta está clara. Ustedes como periodistas lo saben. Pero faltan tres meses para que se vaya Libre. ¿Tiene temor a las represalias? Ahora no. ¡Vengan, no hay problema! Decía un cochero que se llamaba "Black Dog": “El miedo lo dejo en la gaveta de la casa.” Lo que sucede es que el pueblo no me conoce de verdad. Solo me conocen como alcalde desde hace 20 años. Pero no conocen al Quintín que durmió en el Chiverito y estudió en el Central. Como me dijo un amigo: “Del cementerio no salís, pero de la cárcel sí.” ¿Qué significa esto? Que yo no voy a llorar como la “mamayita” de Mel. ¿Y por qué lo trato así? Porque metió presos a tres señores que no saben ni cocinar, ¡tratándolos como si fueran grandes terroristas!