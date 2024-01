Circula en internet este interesante análisis titulado “Panorama político”, dice que toma forma de cara a las elecciones generales del 2025, Libre ya ha puesto sus cartas sobre la mesa y será Rixi Moncada la candidata presidencial bajo la sombra de “Mel” Zelaya con el objetivo de seguir su proyecto refundacional. No obstante, genera muchas dudas a lo interno de Libre por su personalidad soberbia, prepotente según este análisis. Por su parte, el Partido Nacional solo tiene una única opción, “Tito” Asfura, pero tiene en su contra la pesada carga del juanorlandismo y la dirigencia actual de su propio partido (David Chávez, Tomás Zambrano, Mario Pérez, Toño Rivera), aunado a todas las revelaciones que saldrán a luz pública en el juicio de JOH en febrero. Sin dejar de lado las especulaciones sobre el estado de salud de “Tito” Asfura y los actos de seguramente corrupción que tendrá que enfrentar de su gestión en la comuna capitalina con las nuevas autoridades del Ministerio Público que ya no están bajo control del Partido Nacional. Según el autor, Salvador Nasralla perdió toda posibilidad pues no tiene opciones ni dentro del Partido Nacional ni en Libre por sus actuaciones erráticas, harán más bien que promueva una candidatura para su esposa Iroshka Elvir, que ha resultado muy ambiciosa, políticamente hablando.

En lo que se refiere al Partido Liberal nos recuerda que Rosenthal fue impuesto en el proceso anterior y no lo será nuevamente, el rechazo de las bases del liberalismo es alto en su contra con la percepción que sus acciones al frente del CCEPL son únicamente para sus intereses personales. Darío Banegas seguirá su lucha política sin tener mayor arraigo que el poco que obtuvo en el proceso anterior, el cual fue gracias a Quintín Soriano en Choluteca, Samuel García en Olancho y el alcalde “libreral” de Texíguat, Erick Mejía, los tres ya no lo acompañarán.