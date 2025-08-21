Luis Redondo dice que 5,000 personas estuvieron en caminata de las iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se refirió a la caminata de las iglesias Católica y Evangélica del pasado 16 de agosto, sosteniendo que aproximadamente 5,000 personas asistieron en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En la sesión legislativa de ayer -20 de agosto-, el titular del Poder Legislativo consideró que la cantidad de participantes era mucho menor, pese a que las fotografías mostraron una gran afluencia.

"No fueron 500,000 personas (...) lo que hubo fue aproximadamente 5,000 a 6,000 personas aquí en San Pedro Sula, y un número similar aquí en Tegucigalpa", declaró. Además, enfatizó que "no hay que mentir" al asegurar que en las caminatas hubo una cantidad mayor de participantes. Tanto políticos como ciudadanos han rechazado las afirmaciones de Redondo, considerando que el diputado quiso minimizar el evento organizado por las iglesias Católica y Evangélica. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A criterio de la diputada del Partido Nacional, Lissi Matute Cano, Redondo y el oficialismo se basan en las cifras compartidas por la Secretaría de Seguridad, las cuales en algunas personas han generado dudas sobre su veracidad. "Ustedes vieron las cifras que sacaron los entes oficiales del Estado, pero qué podemos esperar de los que dicen que 8X5 es 35 (refiriéndose a la ocasión en la que Manuel "Mel" Zelaya dijo esto en marzo de 2023)", expresó la parlamentaria según Radio América.