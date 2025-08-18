  1. Inicio
Lo que no se vio de la caminata de las iglesias en la capital

Niños en bicicleta, adultos mayores y hasta extranjeros se sumaron a la caminata de las iglesias que se realizó el sábado 16 de agosto

  • 18 de agosto de 2025 a las 10:10
Niños, grandes y hasta extranjeros formaron parte de la caminata de las iglesias que se realizó el sábado 16 de agosto en la capital. Estas son algunas imágenes que seguramente no viste.

 Fotos: Alex Pérez | Estalin Irías | Yoseph Amaya | EL HERALDO
Una de impactantes imágenes de la jornada fue ver a adultos mayores realizar el largo recorrido debajo de un inclemente sol.
Algunos padres llevaron a sus pequeños en carritos para que su movilización fuese más sencilla.
Algunos usaron carretillas para que los pequeños no tuvieran que caminar tanto.
Algunas madres llevaron en carriolas a sus bebés, para poder ser parte de la caminata.
En la zona norte, las señoras también dijeron presentes en esta caminata.
Algunos de los que se unieron llegaron con sus mascotas a la caminata.
En familias, quienes llevaron algunas cosas para vender, se unieron a la marcha.
En la caminata se vieron banderas de varios países, uno de ellos, Venezuela.
Otra de las banderas que se logró ver entre los caminantes fue la de El Salvador.
Además, se pudo ver algunas de Canadá.
No cabe duda que de cada rincón del país se pudo ver el apoyo a esta caminata por la paz y la democracia.
