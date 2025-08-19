“La fe no se demuestra en las calles": Xiomara Castro sobre la caminata de las iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que las iglesias Católica y Evangélica realizaran su caminata el pasado 16 de agosto, la presidenta Xiomara Castro declaró que la fe no es algo que se demuestra saliendo a las calles o portando cárteles.
Durante su visita en la construcción de la carretera que une a Cantarranas y Talanga, la mandataria expresó "la fe no se demuestra en las calles gritando, ni levantando pancartas. La fe se demuestra en las acciones que tenemos".
Seguidamente, citó parte del versículo bíblico Mateo 7:16, el cual dice "por sus frutos los conoceréis".
Castro también manifestó que "Honduras necesita la verdad y la justicia. Nosotros no queremos hipocresía, ni mentiras, y mucho menos sepulcros blanqueados, ni fariseos que vengan a hablarnos y se vistan de santidad y de justicia, y que no nos hablen con la verdad. El pueblo necesita verdad y respuestas".
Continuó su discurso aseverando que "esos mismos que nos sacrificaron y que nos vendieron durante esos 12 años (refiriéndose al golpe de Estado de 2009), pobreza y miseria (...) se visten de blanco y caminan, marchan y se movilizan hablando de fe, de Dios, de esperanza. Se visten de piel de oveja y son lobos rapaces".
Por otro lado, calificó que de los cinco candidatos presidenciales que participarán en las elecciones generales del 30 de noviembre, "cuatro son lo mismo", dejando entrever que la excepción, a su criterio, es Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre).
La caminata de las iglesias convocada por la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica se caracterizó por la masiva asistencia a nivel nacional en más de 50 ciudades del país.
En este evento participaron familias, diferentes iglesias, sociedad civil, gremios e incluso el sector empresarial.
La caminata, que fue convocada desde el pasado 18 de julio, tuvo por objetivo orar por la demoracia y la paz de Honduras debido a la conflictividad que atravesaba el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el cumplimiento del cronograma electoral.
Además, los líderes religiosos en su mensaje instaron a los políticos a entablar diálogos en busca del bienestar del país.
"A todos los aspirantes a cargos públicos les decimos que oramos por ellos, y como ya dijimos, que sería muy positivo que establecieran momentos de encuentro y diálogo abierto, en busca del bien común que tanto anhelamos los hondureños. Más aún, les sugerimos que expresen públicamente cuáles son los valores que les inspiran, como un nuevo acto de transparencia e información", dijeron.