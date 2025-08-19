“La fe no se demuestra en las calles": Xiomara Castro sobre la caminata de las iglesias

Durante su visita en la construcción de la carretera que une a Cantarranas y Talanga, la mandataria expresó "la fe no se demuestra en las calles gritando, ni levantando pancartas. La fe se demuestra en las acciones que tenemos".

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que las iglesias Católica y Evangélica realizaran su caminata el pasado 16 de agosto, la presidenta Xiomara Castro declaró que la fe no es algo que se demuestra saliendo a las calles o portando cárteles.

Seguidamente, citó parte del versículo bíblico Mateo 7:16, el cual dice "por sus frutos los conoceréis".

Castro también manifestó que "Honduras necesita la verdad y la justicia. Nosotros no queremos hipocresía, ni mentiras, y mucho menos sepulcros blanqueados, ni fariseos que vengan a hablarnos y se vistan de santidad y de justicia, y que no nos hablen con la verdad. El pueblo necesita verdad y respuestas".

Continuó su discurso aseverando que "esos mismos que nos sacrificaron y que nos vendieron durante esos 12 años (refiriéndose al golpe de Estado de 2009), pobreza y miseria (...) se visten de blanco y caminan, marchan y se movilizan hablando de fe, de Dios, de esperanza. Se visten de piel de oveja y son lobos rapaces".

Por otro lado, calificó que de los cinco candidatos presidenciales que participarán en las elecciones generales del 30 de noviembre, "cuatro son lo mismo", dejando entrever que la excepción, a su criterio, es Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre).

La caminata de las iglesias convocada por la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica se caracterizó por la masiva asistencia a nivel nacional en más de 50 ciudades del país.

En este evento participaron familias, diferentes iglesias, sociedad civil, gremios e incluso el sector empresarial.