Personalidades hondureñas que estuvieron en la caminata de las iglesias

A la caminata de las iglesias desarrollada el pasado sábado 16 de agosto llegaron varios personajes conocidos de la sociedad civil y otros sectores. Más detalles a continuación.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, arribó al bulevar Suyapa de Tegucigalpa para acompañar la caminata.
El economista y dirigente liberal, José Luis Moncada (a la izquierda), también fue parte de la masiva movilización.
Rafael Jérez, abogado, analista político y exasesor jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se sumó a la iniciativa de las iglesias Católica y Evangélica.
Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), atendió la invitación de la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica de Honduras. "Aquí estamos los hondureños para poder defender y animar al ciudadano de que queremos un proceso electoral transparente, que realmente representa la unión de los hermanos hondureños", declaró.
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, acompañó la caminata alzando una bandera de Honduras.
El exdiputado y excandidato a designado presidencial del Partido Liberal, Darío Banegas, también apareció transitando por el bulevar Suyapa de la capital.
Si bien no estuvo acompañando a la multitud directamente, el periodista Rodrigo Wong Arévalo aprovechó para alzar una bandera de Honduras mientras las personas caminaban.
Un caso similar fue con el alcalde de San Pedro Sula por el Partido Liberal, Roberto Contreras. Si bien no acompañó la caminata, desde la azotea de su restaurante ondeó una bandera del país.
Miles de personas en más de 50 ciudades del territorio hondureño atendieron la invitación de las iglesias de orar y caminar a favor de la democracia y la paz de Honduras.