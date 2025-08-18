  1. Inicio
Personalidades hondureñas que estuvieron en la caminata de las iglesias

La caminata de las iglesias Católica y Evangélica contó con la presencia de miles de personas, entre ellas, figuras públicas reconocidas en la sociedad

  • 18 de agosto de 2025 a las 12:19
A la caminata de las iglesias desarrollada el pasado sábado 16 de agosto llegaron varios personajes conocidos de la sociedad civil y otros sectores. Más detalles a continuación.

 Foto: El Heraldo/Cortesía
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, arribó al bulevar Suyapa de Tegucigalpa para acompañar la caminata.

 Foto: redes sociales
El economista y dirigente liberal, José Luis Moncada (a la izquierda), también fue parte de la masiva movilización.

 Foto: redes sociales
Rafael Jérez, abogado, analista político y exasesor jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se sumó a la iniciativa de las iglesias Católica y Evangélica.

 Foto: redes sociales
Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), atendió la invitación de la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica de Honduras. "Aquí estamos los hondureños para poder defender y animar al ciudadano de que queremos un proceso electoral transparente, que realmente representa la unión de los hermanos hondureños", declaró.

 Foto: El Heraldo
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, acompañó la caminata alzando una bandera de Honduras.

 Foto: Cortesía
El exdiputado y excandidato a designado presidencial del Partido Liberal, Darío Banegas, también apareció transitando por el bulevar Suyapa de la capital.

 Foto: El Heraldo
Si bien no estuvo acompañando a la multitud directamente, el periodista Rodrigo Wong Arévalo aprovechó para alzar una bandera de Honduras mientras las personas caminaban.

 Foto: Cortesía
Un caso similar fue con el alcalde de San Pedro Sula por el Partido Liberal, Roberto Contreras. Si bien no acompañó la caminata, desde la azotea de su restaurante ondeó una bandera del país.

 Foto: redes sociales
Miles de personas en más de 50 ciudades del territorio hondureño atendieron la invitación de las iglesias de orar y caminar a favor de la democracia y la paz de Honduras.

 Foto: El Heraldo
