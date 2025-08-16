Intentan quitar pancarta a hombre que iba en la caminata por mencionar a Libre

Tegucigalpa, Honduras.-Un hondureño que formaba parte de la caminata de las iglesias fue agredido por tener una pancarta en la que mencionó al Partido Libertad y Refundación (Libre) del actual gobierno.

"Esto fue lo que me intentaron quitar, algo sano dice: 'esto es algo sano, esto es un mensaje para Honduras, un país democrático, no tiene nada que ver, Honduras pertenece a Cristo', eso es todo lo que dice", detalló a EL HERALDO el hombre, de quien no se conoció el nombre.

En la pancarta se leía: "Las calles no son de Libre. Honduras no es un país socialista ni comunista, menos un narcoestado. Honduras pertenece a cristo". Este fue el mensaje que hizo enfurecer a algunas personas que pensaron que este hombre estaba politizando la caminata que estaba culminando pacíficamente hasta ese momento. En el hecho hubo empujones, pero no llegó a más porque el hombre que portaba la pancarta decidió salir del lugar para evitar más conflictos.

¿Cómo estuvo la caminata?