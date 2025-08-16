Intentan quitar pancarta a hombre que iba en la caminata por mencionar a Libre

Tegucigalpa, Honduras.-Un hondureño que formaba parte de la caminata de las iglesias fue agredido por tener una pancarta en la que mencionó al Partido Libertad y Refundación (Libre) del actual gobierno.
"Esto fue lo que me intentaron quitar, algo sano dice: 'esto es algo sano, esto es un mensaje para Honduras, un país democrático, no tiene nada que ver, Honduras pertenece a Cristo', eso es todo lo que dice", detalló a EL HERALDO el hombre, de quien no se conoció el nombre.
En la pancarta se leía: "Las calles no son de Libre. Honduras no es un país socialista ni comunista, menos un narcoestado. Honduras pertenece a cristo".
Este fue el mensaje que hizo enfurecer a algunas personas que pensaron que este hombre estaba politizando la caminata que estaba culminando pacíficamente hasta ese momento.
En el hecho hubo empujones, pero no llegó a más porque el hombre que portaba la pancarta decidió salir del lugar para evitar más conflictos.
¿Cómo estuvo la caminata?
La actividad religiosa comenzó desde temprano en algunas ciudades como La Paz y Comayagua.
En la mayoría de lugares, la caminata empezó a las 2 de la tarde, como estaba establecido, y logró reunir a miles de personas, quienes acudieron en familia o dentro de sus congregaciones en paz y con fe.
Los líderes religiosos calificaron la jornada como exitosa y llamaron a la población a seguir orando para que en el país prevalezca la democracia y la armonía.