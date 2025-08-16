  1. Inicio
Intentan quitar pancarta a hombre que iba en la caminata por mencionar a Libre

El mensaje hizo enfurecer a algunas personas que pensaron que este hombre estaba politizando la caminata

  • 16 de agosto de 2025 a las 17:03

Tegucigalpa, Honduras.-Un hondureño que formaba parte de la caminata de las iglesias fue agredido por tener una pancarta en la que mencionó al Partido Libertad y Refundación (Libre) del actual gobierno.

"Esto fue lo que me intentaron quitar, algo sano dice: 'esto es algo sano, esto es un mensaje para Honduras, un país democrático, no tiene nada que ver, Honduras pertenece a Cristo', eso es todo lo que dice", detalló a EL HERALDO el hombre, de quien no se conoció el nombre.

¿Qué dice el mensaje que leyeron al final de la caminata de las iglesias?

En la pancarta se leía: "Las calles no son de Libre. Honduras no es un país socialista ni comunista, menos un narcoestado. Honduras pertenece a cristo".

Este fue el mensaje que hizo enfurecer a algunas personas que pensaron que este hombre estaba politizando la caminata que estaba culminando pacíficamente hasta ese momento.

En el hecho hubo empujones, pero no llegó a más porque el hombre que portaba la pancarta decidió salir del lugar para evitar más conflictos.

Miles participan en caminata religiosa por la unidad y la democracia en Tegucigalpa

¿Cómo estuvo la caminata?

La actividad religiosa comenzó desde temprano en algunas ciudades como La Paz y Comayagua.

En la mayoría de lugares, la caminata empezó a las 2 de la tarde, como estaba establecido, y logró reunir a miles de personas, quienes acudieron en familia o dentro de sus congregaciones en paz y con fe.

Los líderes religiosos calificaron la jornada como exitosa y llamaron a la población a seguir orando para que en el país prevalezca la democracia y la armonía.

