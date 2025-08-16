  1. Inicio
Miles participan en caminata religiosa por la unidad y la democracia en Tegucigalpa

Las Iglesias Católica y Evangélica de Honduras organizaron de manera conjunta la actividad "Caminamos por la unidad, la fe y la democracia" en la Plaza de las Banderas de la UNAH

  • 16 de agosto de 2025 a las 15:40
En un hecho considerado histórico, miles de hondureños participaron este sábado en la caminata organizada por las Iglesias Católica y Evangélica de Honduras.

 Foto: Alex Pérez
Su recorrido inició en la Plaza de las Banderas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) bajo el lema “Caminamos por la unidad, la fe y la democracia”.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Los asistentes recorrieron la ciudad con el objetivo de interceder por el país y su democracia en un contexto político tenso.

Foto: Alex Pérez
Los participantes portaban pancartas con mensajes bíblicos, entre ellos: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.

 Foto: Alex Pérez
Niños, jóvenes y adultos se sumaron a la movilización.

 Foto: Alex Pérez
También contó con la entrega de banderas y camisetas alusivas, proporcionadas por comerciantes locales. La actividad buscó fomentar un ambiente de unidad y fe, sin tintes políticos.

 Foto: Alex Pérez
La movilización buscó unir a la ciudadanía en oración por la paz y la estabilidad del país, en un contexto político tenso.

 Foto: Alex Pérez
Durante el recorrido, muchas personas se detuvieron a orar en grupos por Honduras y su democracia.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Para garantizar la seguridad de los participantes, la caminata contó con un despliegue de agentes de seguridad en las principales vías de acceso.

 Foto: Yoseph Amaya
La caminata fue un ambiente de fe y oración, dejando un mensaje de unidad en la ciudadanía.

 Foto: Alex Pérez
