Miles participan en caminata religiosa por la unidad y la democracia en Tegucigalpa

En un hecho considerado histórico, miles de hondureños participaron este sábado en la caminata organizada por las Iglesias Católica y Evangélica de Honduras.
Su recorrido inició en la Plaza de las Banderas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) bajo el lema “Caminamos por la unidad, la fe y la democracia”.
Los asistentes recorrieron la ciudad con el objetivo de interceder por el país y su democracia en un contexto político tenso.
Los participantes portaban pancartas con mensajes bíblicos, entre ellos: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.
Niños, jóvenes y adultos se sumaron a la movilización.
También contó con la entrega de banderas y camisetas alusivas, proporcionadas por comerciantes locales. La actividad buscó fomentar un ambiente de unidad y fe, sin tintes políticos.
La movilización buscó unir a la ciudadanía en oración por la paz y la estabilidad del país, en un contexto político tenso.
Durante el recorrido, muchas personas se detuvieron a orar en grupos por Honduras y su democracia.
Para garantizar la seguridad de los participantes, la caminata contó con un despliegue de agentes de seguridad en las principales vías de acceso.
La caminata fue un ambiente de fe y oración, dejando un mensaje de unidad en la ciudadanía.