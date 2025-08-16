¿Qué dice el mensaje que leyeron al final de la caminata de las iglesias?

"Agradecemos a todos los que, de forma visible o silenciosa, se han unido con su presencia o con su oración. Toda Honduras ha visto que sí es posible caminar juntos. La diversidad en la libertad nos enriquece mutuamente", leyó el arzobispo Vicente Nácher afuera del Estadio Nacional frente a una enorme multitud de catrachos.

Tegucigalpa, Honduras.- Un mensaje de agradecimiento a todos los hondureños que formaron parte de esta caminata en cada punto de Honduras y con un llamado a que todos los hondureños salgan a votar el próximo 30 de noviembre, finalizó la caminata de las iglesias de este sábado 16 de agosto

De igual manera, las autoridades de ambas iglesias hicieron un llamado a todos los ciudadanos, "ejerzan con respeto, responsabilidad e ilusión su derecho a voto".

"Lo reiteramos, es necesaria y es posible una Honduras en la que se viva la verdad, la justicia, la libertad, la honestidad y la equidad", aseguran en su mensaje.

Aquí el comunicado íntegro:

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Bienaventurados los pies del mensajero de la Paz(Is 52,7)Estimados hermanos y hermanas en la fe.

La Paz del Señor esté con ustedes:

“Qué hermosos son sobres los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y salvación” (Is 52,7s). Como un eco del profeta Isaías, el pueblo de Honduras expresa su fuerte deseo de amistad y de verdad. Queremos creer que en Honduras no hay nadie que no quiera “la paz que brota de la justicia” (Is 32, 17).

Hoy, en muchas ciudades de nuestra patria y más allá de nuestras fronteras, hemos caminado juntos, movidos por la fe en Jesucristo y por un sincero amor a Honduras. Esa ha sido siempre la recta intención de esta caminata.

Con este acto pacífico y pacificador queremos dar un mensaje de Esperanza a todos los hondureños. Agradecemos a todos los que, de forma visible o silenciosa, se han unido con su presencia o con su oración. Toda Honduras ha visto que sí es posible caminar juntos. La diversidad en la libertad nos enriquece mutuamente.

Por ello invitamos a todos los ciudadanos con derecho a votar, a que el 30 de noviembre de este 2025, ejerzan con respeto, responsabilidad e ilusión su derecho al voto. Cada quien, en su conciencia, que opte. La mirada atenta dela ciudadanía acompañará este proceso democrático, como lo hacemos cada cuatro años. Lo reiteramos, es necesaria y es posible una Honduras en la que se viva la verdad, la justicia, la libertad, la honestidad y la equidad.

A todos los aspirantes a cargos públicos les decimos que oramos por ellos, y como ya dijimos, que sería muy positivo que establecieran momentos de encuentro y diálogo abierto, en busca del bien común que tanto anhelamos los hondureños. Más aún, les sugerimos que expresen públicamente cuáles son los valores que les inspiran, como un nuevo acto de transparencia e información.

Entre nosotros -caminantes- hay diversidad de personas unidas por los valores del Evangelio de Jesucristo. Que, a partir de nuestro ejemplo, -como mensajeros de la paz-, estos valores de mutuo reconocimiento y honorabilidad se difundan a todos los rincones de la patria.

Bienaventurados los que caminan juntos por Honduras.

Gracias hermanos y Dios les bendiga. Viva Honduras. Viva Jesucristo.

Tegucigalpa, M.D.C.16 de agosto de 2025