Sin banderas políticas: versículos y enormes pancartas, en la caminata de iglesias en Tegucigalpa

Políticos han atendido al llamado hasta el momento. La caminata en Tegucigalpa ya dio inicio y los mensajes bíblicos se han hecho presentes.
Tal y como se solicitó, no se han visto banderas políticas, solo enormes pancartas y banderas de Honduras ondeando. La Iglesia Evangélica y la Católica dijeron presente.
Un hondureño fue captado con la bandera de Israel junto a la de Honduras, mientras que otros cargaban pancartas con frases como: “Unidos por la Familia”.
Poco a poco se han ido sumando más participantes y en Tegucigalpa ya se nota una masiva afluencia de personas. Al dialogar con ellas, la mayoría solo pide paz para Honduras.
Los hondureños también optaron por mandar a hacer camisetas con mensajes bíblicos, como la que portaba un ciudadano con un texto del libro de Crónicas.
Otra participante llevaba en su camiseta un versículo de Isaías: “Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio; a tus muros llamarás salvación y a tus puertas, alabanzas”.
Desde las 11:00 del mediodía comenzaron a llegar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), punto de inicio de la caminata.
Carteles, camisetas con mensajes bíblicos y enormes banderas ondeaban por las calles del bulevar Suyapa.
Un camión incluso llegó hasta las inmediaciones de la UNAH para regalar banderas de Honduras, gesto que animó a los presentes.
Los líderes de la Confraternidad Evangélica y de la Conferencia Episcopal expresaron su satisfacción por la masiva respuesta de los hondureños.