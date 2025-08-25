Aumentan las residencias y estadías temporales de chinos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Que China Popular haya pasado del noveno al segundo lugar entre los países con más residencias permanentes aprobadas en Honduras no es casualidad. Esto refleja una estrategia geopolítica, comercial y cultural, de acuerdo con expertos. Las cifras son claras: los chinos fueron estimulados por las relaciones diplomáticas con Honduras en marzo de 2023, lo que también provocó un aumento en los permisos especiales de permanencia. Los datos del Instituto Nacional de Migración (INM) muestran que para 2021, China era el noveno país con más residencias permanentes aprobadas para sus ciudadanos, pero desde inicios de agosto de 2025 se ubica en el segundo lugar. Este mismo patrón se repitió con los permisos de estadía temporal, en los que se observa un aumento considerable desde 2023. Las justificaciones de su estadía, según Migración, son variadas, pero este rotativo identificó un patrón en común: el 88% de las residencias permanentes de 2020 al 18 de agosto de 2025 fueron aprobadas aplicando el artículo 21, numeral 8 de la Ley de Migración y Extranjería, que habla sobre los casos “debidamente justificados”, autorizados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Para los analistas y expertos en derecho internacional, este aumento en las residencias permanentes o permisos de estadía temporales podrían dar pie a situaciones que van desde un beneficio en la gestión administrativa en los temas migratorios hasta facilidades para invertir o trabajar en Honduras.

Aumento considerable

Históricamente, Estados Unidos ha sido el país con más residencias aprobadas para sus ciudadanos en Honduras. Luego, seguían los casos de personas de El Salvador y, en algunos años, de Nicaragua. Sin embargo, para 2021 las solicitudes de chinos que buscaban quedarse en Honduras fueron tomando fuerza, al igual que los casos aprobados. Solo en ese año, el Instituto Nacional de Migración contabilizó 16 residencias para chinos. En ese entonces, eran el noveno país con más aprobaciones en comparación con otras nacionalidades. Para 2022, los chinos eran los octavos con más aprobaciones, mientras que para 2024 pasaron a ser los segundos, después de los estadounidenses. Los reportes indican que en 2024, hubo 309 casos aprobados a estadounidenses y 60 a chinos. Las cifras muestran un considerable aumento en comparación con 2023, cuando se reportó 231 residencias de personas ciudadanas de Estados Unidos y de China Continental, como el segundo país de procedencia, fueron 16. Hasta agosto de 2025, según las cifras oficiales, continúa la misma tendencia: los estadounidenses repuntan en las solicitudes de residencias permanentes aprobadas, mientras que los chinos conforman la segunda nación con más casos, solo que hasta agosto la cifra aumentó a 68.

Buscan vivir en Honduras

La Ley de Migración y Extranjería define las residencias como “el acto potestativo del Estado, por medio del cual se faculta a un extranjero para radicarse en el país bajo las condiciones y requisitos que establece la presente Ley y su Reglamento”. De esta forma, la residencia puede ser permanente o una estadía temporal. En el último caso, entre 2020 y el 18 de agosto de 2025 se contabilizaron 182 residencias permanentes otorgadas a chinos, aunque en 2024 las solicitudes aprobadas prácticamente se cuadruplicaron en comparación con 2023.

Hasta agosto de 2025 ya suman 68 casos, lo que “amerita investigación, no sólo el tema migratorio, sino que cómo están adquiriendo propiedades y cómo ingresan productos, porque lo que hacen es una competencia desleal, contra los comerciantes pequeños y algunos emprendedores, porque no tienen forma de competir”, consideró el analista en temas internacionales, Graco Pérez.

El abogado en derecho internacional recordó que EL HERALDO Plus denunció en septiembre de 2024 una red de tráfico de chinos en el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación, que permitían el ingreso irregular de chinos sin visa bajo la figura de facilidad migratoria. Los chinos, según documentos en poder de este equipo, ingresaban por diferentes aeropuertos a partir de sobornos pagados a funcionarios del INM.

“Pareciera que se les permite de alguna forma estar en pie, traer o manejar mucho dinero. O sea que, pero si un hondureño hace eso, inmediatamente lo someten a investigación, pero esa gente, pareciera que tuvieran mucho contacto”, condenó Pérez. Dijo que “es evidente que algo está sucediendo” con el tema de visas, inversión, comercio y el ingreso de mercadería china, porque “cuando no teníamos relaciones con China Continental, y las relaciones eran con Taiwán, se manejaba una visa consultada para China, que de alguna forma frenaba la permanencia de estas personas de China Continental, pero ahora como ya hay relaciones parece que ingresan al país libremente”. Según Pérez, la Ley establece cuáles son los requisitos de ingreso y permanencia de extranjeros, ya sea por motivos de residencia o como inversionistas. Recordó que en el segundo caso se realizan varios trámites que toman tiempo, pero que con los chinos los procesos administrativos “han tenido una velocidad increíble”.

“Amerita investigar qué es lo que están haciendo”, sugirió al mencionar que ellos tienen sus objetivos claros: desplazan a todas las poblaciones y se apoderan del comercio local, mientras que a nivel de país buscan controlar las grandes inversiones. Para el experto, esas son las principales causas para que los chinos busquen instalarse estratégicamente en Honduras, sobre todo amparados en un inciso de la normativa que queda bastante abierto a interpretaciones y que destaca los “casos debidamente justificados” que no se contemplan en el artículo 21 y que aprueba Gobernación. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus identificó que el 88% de los casos aprobados en casi 6 años fueron con este artículo. Sin embargo, comenzó a ser más frecuente en 2024, cuando se aprobaron 54 residencias a chinos. Para 2023, cuando Honduras acordó tener relaciones diplomáticas con China, hubo 14 casos, una cifra que se equipara a los reportes de años anteriores.

Hasta agosto de 2025, los datos de Migración indican que se aprobaron 66 casos con el artículo 21, numeral 8. Además, entre 2020 y 2025 hubo 15 casos en los que el motivo de residencia fue “vínculo familiar” y otros 5 como “residente inmigrado” (adquiere el derecho de radicación definitiva en el país).

EL HERALDO Plus intentó comunicarse con las autoridades de Gobernación a través de la oficina de relaciones públicas, pero hasta el cierre de esta edición no dieron respuesta. En el Instituto Nacional de Migración afirmaron que las residencias eran aprobadas por Gobernación, mientras que ellos solo se encargaban de los casos de permanencia temporal (permisos especiales de estadía).

Beneficio temporal

Los permisos especiales de permanencia, que menciona la Ley de Migración, se refieren a aquellos casos de estadía por un periodo máximo de 5 años por causas justificadas: estudio, asilo, trabajadores migrantes, contratos temporales, deportistas, entre otros. Los datos de Migración, analizados por EL HERALDO Plus, indican que bajo esta modalidad también se observa un aumento en los permisos otorgados a chinos en Honduras: en 2020 apenas hubo 3 reportes, para 2023 fueron 25 y en los dos últimos años la cifra se mantiene en 17.

Marcos Palacios, secretario general del INM, remitió a este medio al portal de esa institución, en la sección de estadísticas, afirmando que "más bien, esto ha venido a la baja y nosotros hemos ido soltando los permisos especiales de permanencia que se le han ido otorgando a los ciudadanos de nacionalidad china”, sin embargo, las cifras mostraban un aumento considerable. Al ser consultado sobre los motivos de estadía, dijo que la mayoría de solicitudes aprobadas venían de personas que buscaban trabajar con alguna empresa privada, inversionistas o empresarios. Los datos de Migración detallan que desde 2020 hasta el 18 de agosto de 2025 hubo 77 permanencias temporales aprobadas a personas de nacionalidad china, pero el 26% fue por contratos con empresas privadas y el 23% a empresarios. También hubo 13 casos otorgadas a trabajadores migrantes y 11 a personal directivo.

Según el funcionario, todos estas solicitudes fueron aprobadas “apegados a la Ley de Migración Extranjera y a los diferentes reglamentos para poder existir una facilidad migratoria de autorización migratoria certificada. Esto ya está socializado, ya hay decretos publicados y hemos aplicado la ley”. Sobre los chinos que obtuvieron una residencia bajo el artículo 21, numeral 8, aseguró que le corresponde a Gobernación, ya que ellos definen en qué casos se aplica. También dijo desconocer si Cancillería les da algún tipo de facilidad migratoria. Incluso, habló del acuerdo Ejecutivo 77-2023, que, según él, fue aprobado para regular la política migratoria en la entrada o salida de personas nacionales y extranjeras, es decir, para “limitar la discrecionalidad de la ley”. Al ser consultado sobre si estos reportes de residencia o permisos temporales de chinos en Honduras favorecen al país, el funcionario argumentó que “se tiene que ver conforme al Índice de Desarrollo Humano, también se tiene que ver con el Índice de Desarrollo Económico, que eso pues quien los mide son otras entidades como los rescatadores de impuestos, la municipalidad y todos esos entes”. Para un experto en temas internacionales, quien pidió ser citado bajo anonimato, estas cifras son el resultado de la relación diplomática de Honduras con China, pues ellos miran una opción en el país para realizar inversiones y diversificar sus negocios.

Para él, este tipo de migración contribuye a la economía del país, pero pone a prueba a Honduras en su capacidad atender las solicitudes apegados a la normativa. Porque los más importante es que “el proceso administrativo de esas residencias o de esas visas consultadas o como se llamen, sea hecho de manera adecuada por la autoridad que corresponde, que revisen la ley, que revisen los antecedentes de las personas para que ese tipo de situaciones que usted imagina, no se den y que no se convierta más bien el país en un lugar de tráfico de personas o de tráfico de papeles”, dijo. También mencionó que al estar en Honduras, ya sea de forma temporal o permanente, se les debe dar la certeza de que van a poder tener una vida en libertad y democracia y que “sus inversiones, por ejemplo, si compran un bien inmueble, que esa inversión esté segura, que el bien inmueble lo puedan adquirir, recibir su tradición, posesión, dominio y que puedan gozar realmente de esas cosas que adquieren acá”.