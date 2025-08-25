Aumentan las residencias y estadías temporales de chinos en Honduras

Dijo que otra de las garantías para que los extranjeros es que se sientan cómodos y que “si tienen algún problema, porque las controversias o los problemas siempre pueden ocurrir, que puedan resolverse ante una autoridad competente, puede ser judicial, arbitral o la que sea, y que esa justicia no tenga corrupción de por medio, que conozcan el derecho”.La opinión del experto analiza todos los panoramas de la aprobación de solicitudes de estadía temporal a permanente a chinos, pero también vislumbra las obligaciones que tiene Honduras para aquellos casos que se hicieron bajo el respeto de la normativa y sin ninguna facilidad migratoria.