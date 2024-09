Director del INM sobre tráfico de chinos: “Cada institución se responsabiliza por la estadía”

Del mismo modo, aseguró que no se ha detectado ‘ninguna irregularidad’ de chinos a Honduras y en caso de detectarlas cuentan con un ‘protocolo de intervención’.

Según documentos y declaraciones recopiladas por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, la trama funciona así: los permisos son autorizados por el Instituto Nacional de Migración (INM), tras ser remitidos los casos desde la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), y, valiéndose, a la vez, de empresas de maletín que presentan a los extranjeros como inversionistas privados.

La reacción de Alvarenga surge luego que la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, a partir de documentos, entrevistas y testimonios confidenciales, evidenció como ciudadanos chinos están entrando a Honduras por diferentes aeropuertos con facilidades migratorias obtenidas a partir de sobornos pagados a funcionarios del INM.

Tegucigalpa, Honduras.- Rechazando el tráfico de ciudadanos chinos a Honduras y reiterando que no se ha detectado ‘ninguna irregularidad’ en la revisión a las solicitudes trasladadas por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) , reaccionó el director del Instituto Nacional de Migración (INM) , Allan Alvarenga .

Al INM llegan solicitudes de dos tipos: una se refiere a la facilidad migratoria por trabajo, la cual es válida al estar estipulada en el artículo número 3, acuerdo ejecutivo No.77-2023 “Motivos para otorgar autorización de ingreso sin visa” que establece tres motivos: razones humanitarias, misiones oficiales y trabajo.

La Secretaría General de la SDE realiza una comprobación de información que incluye, entre otras cosas, la solicitud de facilidad migratoria para ingreso sin visa carta poder, carta de invitación por parte de la empresa hacia los extranjeros describiendo su objetivo de visita y haciéndose responsable de sus gastos de manutención y hospedaje (durante su estadía así como salida del país), declaración jurada donde la empresa se responsabiliza por los gastos durante la visita del extranjero.

Si todo está bien, la solicitud es enviada al INM para que la firme en un plazo de 10 días máximo y, si faltan documentos, se completan.

Sin embargo, hay otro tipo de solicitud de facilidad migratoria que está llegando a la SDE y se trata de “inversionistas privados”, aquellos que pertenecen a empresas que supuestamente desean explorar el territorio hondureño por un periodo de tiempo con intenciones a futuro de realizar inversiones en el territorio nacional.

No obstante, nadie da razón de estos negocios y compañías. Se trata de empresas de maletín representadas por abogados hondureños que se encargan de los pagos de sobornos, según confió una fuente a EL HERALDO.

A pesar de lo anterior, la SDE, en su condición de enlace, justifica que recibe y envía estas solicitudes al INM para que sean ellos los que analicen la información y decidan si otorgan o no la facilidad migratoria con la salvedad que ellos no se responsabilizan por los extranjeros porque no tienen interés en que reciban el beneficio.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus también logró comprobar que a los abogados representantes de empresas de maletín involucrados en las facilidades migratorias también han intentado en ingresar menores de edad de forma irregular, cambiar documentos de las personas beneficiadas y modificar el itinerario de los chinos.

Algunas de las intenciones han sido paradas, como la adhesión de una menor de edad a una facilidad migratoria de otra persona o el cambio de pasaporte de la persona que iba a llegar al país, pero otras han sido ignoradas, como los constantes cambios de itinerarios.