Padre de Lempira le responde a Xiomara Castro: "Lobos, vestidos de ovejas"

"Escuchando que este viejo loco (Manuel Zelaya) y el Estado... porque creo que salió en La Gaceta, sobre un libro del golpe de Estado y no sé qué, hoy los quieren obligar que en las escuelas tiene que leerse... Por favor, ese está loco, es un enfermo mental, eso no ayuda en nada y no saca adelante al país", había dicho el religioso en una homilía.

En respuesta, la presidenta Xiomara Castro se pronunció el pasado 6 de mayo durante un evento en una escuela de Tegucigalpa.

"Lamento profundamente que algunos sacerdotes de mi iglesia, en lugar de elevar el espíritu, hayan caído en expresiones de desprestigio contra ‘Mel’ motivados por un video manipulado y sacado de contexto. No se puede predicar el amor desde el púlpito y al mismo tiempo ser instrumento de división", acotó la jefa de Estado.



El video al que Castro se refirió fue uno en el que, durante la marcha del Día del Trabajador, Manuel Zelaya manifestó no temerle a Dios. En redes sociales circuló solo un fragmento, por lo que generó descontento en diversos sectores de la sociedad.



Al escuchar sus declaraciones completas, Zelaya manifestó: "Nosotros no tenemos miedo. Ni a Dios le tenemos miedo porque nos portamos bien. El que le tiene miedo a Dios es aquel que se porta mal".



Y aunque después de que muchos le criticaran, intentó aclarar lo que había dicho, por medio de un hilo en X, muchos continúan molestos por lo que consideran una blasfemia.

Al conocer las declaraciones de Xiomara Castro en defensa de su esposo, el padre Sandro Aguilar reiteró su postura desde el púlpito de su parroquia en Erandique.

"Me conocen hace muchos años, lo que pasa con el poder es que hay dinero y hay todo, pareciera que hubiese sido como una gran cátedra, pero no... Lobos, vestidos de oveja. Lo que pasa que enfrentar al poder no es fácil, pero tiemblan cuando se les habla y si todos habláramos, temblarían como no tiene idea", dijo.