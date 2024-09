Chinazo: En Migración y Desarrollo Económico opera red de tráfico de chinos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Me arrebató el teléfono para colocarlo a un lado, expresando que necesitaba hablar conmigo... me consultó acerca del ingreso de ciudadanos de nacionalidad china y que si mi persona le podía ayudar para que ingresaran a cambio de mil dólares por cada una de las personas de dicha nacionalidad”.

La facilidad migratoria que reciben estos chinos no corresponde con lo ordenado con la resolución NoRI-001-2023/DE del INM que establece que “el ingreso de inversionistas de carácter privado deberán aplicar a visa consular B, es decir, que cualquier empresario o inversionista de nacionalidad china deberán acreditar ante la autoridad consular”.

EL HERALDO Plus, partir de documentos, entrevistas y testimonios confidenciales evidenció cómo ciudadanos chinos están entrando a Honduras por diferentes aeropuertos con facilidades migratorias obtenidas a partir de sobornos pagados a funcionarios del INM.

Según documentos y declaraciones recopiladas por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, la trama funciona así: los permisos son autorizados por el Instituto Nacional de Migración (INM), tras ser remitidos los casos desde la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), y, valiéndose, a la vez, de empresas de maletín que presentan a los extranjeros como inversionistas privados.

No es la primera vez que se registra un caso de tráfico de chinos en Honduras, pues en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) ocurrió un hecho similar.

Los chinos que han recibido las facilidades migratorias con esta red no han regresado a su país y han pedido prórroga para quedarse más tiempo. Aprovechando un vacío legal, algunos han comenzado a solicitar su residencia, aunque la normativa impide este beneficio al carecer de visa consular, además de que sus inversiones no están del todo comprobadas, según conoció este medio.

Este medio también accedió a un intercambio de oficios entre el INM y SDE donde se plasma un reclamo formal a Migración por haber otorgado facilidades migratorias a chinos que realizaron la solicitud por medio de empresas de maletín a la Secretaría de Desarrollo Económico. Este institución, en esa documentación, avisó a Migración no se responsabilizaría por el ingreso, estadía y salida de estas personas.

En este mismo reglamento establece que es responsabilidad del director del INM —no menciona otro cargo— aprobar el ingreso sin visa por los siguientes motivos: misiones oficiales, razones humanitarias y trabajo, con la aclaración que la institución “se reserva su derecho de cancelar el ingreso sin visa... cuando producto de las investigaciones correspondientes las personas no cumplen con las condiciones de ingreso al territorio”.

Cabe señalar que lo anterior contraviene lo dispuesto en la resolución No RI-001-2023/SD, que resuelve algunos cambios en los casos de ciudadanos chinos y que indica que “para el ingreso de inversionistas de carácter privado deberán aplicar a visa categoría B (consular), es decir que cualquier empresario o inversionista de nacionalidad china deberá acreditarse ante una autoridad consular”.

Una fuente conocedora del caso confió a EL HERALDO Plus que se han llegado a pagar hasta 5,000 dólares (más de 120,000 lempiras) en soborno por agilizar y facilitar el ingreso de cada extranjero.

Además, los funcionarios de la SDE también advirtieron en otros oficios, a los que tuvo acceso este medio, que esta secretaría solo sirve de enlace y que no están interesados en que la facilidad migratoria se otorgue, por lo que asumirán la responsabilidad del ingreso, estadía y salida de estas personas.

La resolución está firmada tanto por Alvarenga como Palacios, con fecha 10 de julio de 2023. Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico han advertido mediante oficios que no se responsabilizarán por inversionistas privados chinos que soliciten facilidades migratorias porque están al margen de la ley.

Este fragmento de la resolución es opuesto al accionar de Alvarenga y Palacios, pues han firmado facilidades migratorias para ciudadanos chinos que supuestamente vienen a Honduras a realizar inversiones privadas, consientes que son extranjeros que no aplican a la figura y que deberían solicitar la visa consular.

¿Cómo obtienen facilidades migratorias los inversionista privados chinos si la resolución No RI-001-2023/SD ordena que deben tramitar una visa consular? ¿Cómo obtienen los chinos facilidades migratorias sin una institución del Estado que se haga responsable de su ingreso, estadía y salida?

No obstante, nadie da razón de estos negocios y compañías. Se trata de empresas de maletín representadas por abogados hondureños que se encargan de los pagos de sobornos, según confió una fuente a EL HERALDO.

Estas personas no deberían solicitar facilidad migratoria, pues la ley es clara: si son inversionistas privados deberán pedir una visa consular.

A pesar de lo anterior, la SDE, en su condición de enlace, justifica que recibe y envía estas solicitudes al INM para que sean ellos los que analicen la información y decidan si otorgan o no la facilidad migratoria con la salvedad que ellos no se responsabilizan por los extranjeros porque no tienen interés en que reciban el beneficio.

Así quedó evidenciado en el oficio 243-DP-SDE-2023 en el que Fredis Alonso Cerrato, secretario de Desarrollo Económico, se comunica con el director ejecutivo del INM.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión a dar respuesta a los oficios No 848/DE/INM-2023 de fecha 08 de septiembre del 2023 y oficio No 887/SG/INM-2023 en donde la institución que usted dirige autoriza facilidad migratoria para ciudadanos chinos”, señaló el funcionario en la nota.

A renglón seguido, Cerrato reclamó “sobre el particular llama la atención que en ambos oficios se advierte que en ingreso, permanencia y salida de las personas por las cuales se concede la facilidad migratoria queda bajo la responsabilidad de la SDE y del solicitante quedando en obligación de informar al INM la salida del territorio hondureño en el tiempo que corresponda”.

“Es importante acotar que esta secretaría de Estado través de las comunicaciones que remite al INM —aclaró el funcionario— pone de manifiesto que será dicha institución la encargada de hacer el análisis correspondiente sobre la procedencia o no de las solicitudes, por lo cual y bajo ningún concepto la institución que presido tiene un interes particular sobre la aprobación de las mismas, esta secretaría solo actúa como enlace”.