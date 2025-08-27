Pacientes denuncian fallas en entrega de medicamentos a domicilio

Tegucigalpa, Honduras.- El programa de entrega de medicamentos a domicilio, diseñado para beneficiar principalmente a pacientes de la tercera y cuarta edad que tienen dificultades para movilizarse, enfrenta denuncias por incumplimientos.
Aunque la medida ha representado un alivio para muchos, algunos usuarios aseguran que, pese a haberse registrado mediante el código QR habilitado, no han recibido los fármacos en sus hogares como se les prometió.
“Desde el día que se publicó el código QR hice mi trámite y nunca me vinieron a dejar mis medicamentos”, relató un usuario.
Otros comentarios en redes sociales señalan: “No han llamado a mi madre” y “Soy paciente crónico, llené el link y nunca recibí respuesta”.
La implementación del servicio aún se encuentra en un proceso de ajuste, lo que ha generado inconformidad en parte de los beneficiarios.
La situación ha puesto escépticos a los pacientes. Pese a la necesidad de tomar su medicación al día, no pudieron debido a los problemas en las entregas a domicilio que se han registrado.
El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) anunció que habilitó un número de teléfono especial para los pacientes de Tegucigalpa que han tenido este tipo de problemas, puedan reportarlo y recibir una solución.
“Hemos escuchado a nuestros derechohabientes jubilados y pensionados decir que se registraron en el código QR y todavía nuestro contact Center no les ha llamado para la entrega de medicamentos hasta su casa”, aseguró el IHSS.
En respuesta a ello, “hemos habilitado un número telefónico para que usted pueda llamar o escribir y consultar cómo va su solicitud”, agregó.
Los pacientes que estén en esta situación pueden comunicarse al 3352-6186, este número está habilitado solamente para los derechohabientes de Tegucigalpa.
En este contacto no solo se puede reportar los problemas con la entrega de los medicamentos, sino también consultar como va el proceso de envío y cualquier otra consulta similar.