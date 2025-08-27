Pacientes denuncian fallas en entrega de medicamentos a domicilio

Tegucigalpa, Honduras.- El programa de entrega de medicamentos a domicilio, ​diseñado para beneficiar principalmente a pacientes de la tercera y cuarta edad que tienen dificultades para movilizarse, enfrenta denuncias por incumplimientos.

Aunque la medida ha representado un alivio para muchos, algunos usuarios aseguran que, pese a haberse registrado mediante el código QR habilitado, no han recibido los fármacos en sus hogares como se les prometió.

“Desde el día que se publicó el código QR hice mi trámite y nunca me vinieron a dejar mis medicamentos”, relató un usuario.

Otros comentarios en redes sociales señalan: “No han llamado a mi madre” y “Soy paciente crónico, llené el link y nunca recibí respuesta”.

La implementación del servicio aún se encuentra en un proceso de ajuste, lo que ha generado inconformidad en parte de los beneficiarios.