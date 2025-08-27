Conductores irrespetan cierre en el bulevar Juan Pablo II por pesado tráfico

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del paso a desnivel en el bulevar Juan Pablo II ha generado fuertes congestionamientos en la capital, lo que ha llevado a conductores a irrespetar el cierre parcial de un tramo. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) prometió que la obra estaría lista en septiembre, por lo que los capitalinos esperan que concluya en las próximas semanas. Para agilizar los trabajos y cumplir con el cronograma, la municipalidad restringió el giro a la izquierda hacia la colonia La Alameda. Sin embargo, la medida no ha sido acatada por todos los automovilistas, lo que complica aún más la circulación en la zona.

“La AMDC informa a los conductores que circulan por el bulevar Juan Pablo II, que a partir del lunes 25 de agosto se elimina el giro a la izquierda que conecta con la colonia Alameda, a inmediaciones del Hotel Clarión. Esto debido a los trabajos de construcción del paso a desnivel que se encuentra próximo a su habilitación”, aseguró la municipalidad en un comunicado. El problema es que, desde que esta medida está en vigencia, los capitalinos han denunciado a conductores de automóviles y motocicletas que no respetaron la medida y, en plena luz del día, utilizaron la vía prohibida. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Acá si no se deja un precedente poniendo una patrulla y decomisando carros de conductores irrespetuosos de las reglas, difícilmente lograremos avanzar, hay mucha gente que solo comprende a las malas”, lamentó Carlos Ruiz, un usuario regular de la vía.

Otro ciudadano, aseguró que la única forma que este tipo de medidas se respeten es que dejen policías supervisando. “De nada sirve que la alcaldía tome medidas sobre la conducción vial si no hay un policía que las haga respetar, pero la policía de Tránsito ha desaparecido de las calles”, afirmó. Muchos conductores han decidido evadir este bloqueo debido al tráfico que se ha generado en la zona desde el cierre de este tramo. El lugar siempre ha sido conflictivo, sin embargo, con esta medida el problema ha incrementado. Para evitar en lo mayor posible este tipo de incidentes, la AMDC removió el semáforo que daba "luz verde" a los conductores para realizar el giro. Además, se colocaron divisores y personal municipal para orientar a los conductores, no obstante, los resultados no han sido tan favorables.

Rutas alternas

Los más afectados son los ciudadanos que se conducen desde la Alameda hacia la Kennedy o, viceversa, de la Kennedy hasta la Alameda o sectores como el centro y el bulevar Suyapa. Julio Quiñónez, vocero de la gerencia de Movilidad Urbana, explicó las rutas alternas que los choferes pueden utilizar para llegar a sus destinos, sin necesidad de utilizar el tramo inhabilitado. “La vía que estaba habilitada normalmente, desde la Kennedy hasta la Alameda es la que se va estar usando para poder ingresar desde el sector de la Alameda”, explicó.