¿Cuáles son los requisitos para realizarse una citología en el Seguro Social?

Tegucigalpa, Honduras.- El cáncer cervical, infecciones, lesiones por el Virus del Papiloma Humano (VPH) o inflamaciones, todos estos padecimientos pueden ser detectados —o hasta evitados— a través de un examen de citología. Eludir esta revisión puede terminar pasando una larga factura a la salud del cuerpo femenino, ya que, si una enfermedad como el cáncer no se detecta a tiempo, podría avanzar hasta ocasionar la muerte. “Es una prueba fundamental para la salud de las mujeres, ya que permite detectar la presencia de células extrañas (cáncer) en el cuello del útero. Así, en el caso de resultar positiva, se comienza con los tratamientos adecuados”, explicó en un comunicado el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

La recomendación de las autoridades sanitarias es hacer la revisión, al menos, una vez al año. Cabe resaltar que, la obligatoriedad es para todas aquellas mujeres que están entre los 21 y 65 años que han iniciado su vida sexual. El IHSS resaltó que "la citología es un examen rápido y sencillo que puede salvar vidas", ya que no solo detecta cáncer, sino también cambios del cuello uterino que podrían convertirse en ello si no se tratan de la forma correcta. Por esta razón, el Seguro Social realizó una invitación a todas sus derechohabientes para que se aboquen a sus instalaciones y eviten padecer cualquiera de estas enfermedades que pueden ocasionar síntomas incómodos. Las mujeres que quieran atender este llamado, deben asegurarse de cumplir con algunos requisitos esenciales para poder realizarse el examen.

“No encontrarse con su periodo menstrual”, es uno de los principales requerimientos establecidos por las autoridades sanitarias. Lo que se recomienda es, presentarse de cinco a siete días después de finalizada su menstruación. Otro punto importante es que, al momento de la prueba, la paciente debe asegurarse de no estar utilizando ningún tipo de tratamiento vaginal como óvulos o cremas vaginales, ya que entorpece el proceso. No estar embarazada es otro requisito que se solicita cumplir. Las mujeres que se encuentran en estado de gestación sólo pueden realizarse su examen en consulta externa de ginecología. El último requerimiento es “abstenerse de relaciones sexuales de tres a cinco días previos a realizar la prueba”. Al cumplir con estos cuatro requisitos, la paciente está lista para realizarse su citología.