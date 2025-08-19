Legionelosis: Síntomas y tratamiento de la enfermedad que preocupa a Nueva York

La legionelosis es una infección bacteriana causada principalmente por Legionella pneumophila, que puede manifestarse como fiebre de Pontiac (forma leve y autolimitada) o como enfermedad del legionario, una neumonía atípica más grave. En Nueva York se registran entre 200 y 800 casos anuales, la mayoría de forma aislada. Conozca a continuación los síntomas y su tratamiento.