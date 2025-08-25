De oficinas a delivery: la historia de don Walter que inspira en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Obtener empleo en Honduras no es sencillo. Así lo vivió don Walter Ramos, de 56 años, cuando en 2022 recorrió infinidad de oficinas entregando su currículum sin recibir respuesta alguna.

Un año después, decidió cambiar de rumbo y optar por un trabajo que nunca imaginó: convertirse en repartidor de pedidos con la empresa Speedy.

“Busqué trabajo en todos lados, pero no lo obtuve”, recuerda. Su vida dio un giro en octubre de 2023, cuando un vecino lo animó a probar suerte. “Él me insistía todos los días: ‘Probá, hombre’, me decía. Yo no quería porque no tenía experiencia, aunque manejaba moto. Hasta que un día pensé: ‘No pierdo nada con intentar’”.

Ese 9 de octubre llegó a la oficina de Recursos Humanos en la colonia Loarque. La encargada le explicó que lo único necesario era disposición y ganas de trabajar. Esa oportunidad abrió el camino para convertirse en uno de los repartidores más confiables de Comayagüela.

Su inicio no fue fácil: en su primera jornada solo logró entregar una orden de un centro comercial por el aeropuerto Toncontín a Ciudad Nueva. “Fue un desastre. No sabía qué hacer, me puse nervioso, tardé dos horas. Le conté a la clienta que era mi primera vez y ella me animó”, relata.