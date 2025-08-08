El Seguro Social inicia este sábado plan para reducir la mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) iniciará este sábado con la primera fase del programa de reducción de la mora quirúrgica que viene arrastrando desde 2017. En conferencia de prensa, los interventores del Seguro Social explicaron cuál será la dinámica para operar a más de 4,000 pacientes que están esperando ser atendidos quirúrgicamente en los hospitales del IHSS en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La ministra de Salud, Carla Paredes, como presidenta de la comisión interventora, detalló que en la capital el Hospital de Especialidades comenzará a operar durante 12 horas cada fin de semana por los tres o cuatro meses siguiente. "El propósito de esto es evacuar 25 cirugías diarias, entrarán cuatro equipos de cirujanos con instrumentistas, anestesistas para contribuir a reducir la mora quirúrgica y evitar que los pacientes que están en espera entren también en mora quirúrgica. Esa es la estrategia", explicó.

De acuerdo con los datos ofrecidos por los interventores, el hospital de Especialidades arrastra una lista de espera de 1,791 pacientes, de los cuales 985 han superado el tiempo de los tres meses de espera para la cirugía, por lo tanto, entran en la categoría de mora quirúrgica. "Hemos hecho todas las proyecciones y las mediciones y con esto Seguro Social de Tegucigalpa habrá vencido su mora quirúrgica y podrá en su rutina diaria ir controlando la demanda quirúrgica a pesar del incremento de cirugía por trauma", agregó la ministra. Este sábado se harán evaluaciones preoperatorias, priorizando diagnósticos como colecistectomías y hernias; hemorroidectomías; amigdalectomías y extirpación de quistes. Se tiene previsto realizar durante los próximos ocho fines de semana 384 cirugías, beneficiando a igual número de pacientes, indicaron. En el Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula la situación es más crítica, señalaron los interventores, pues son más de 6,000 cirugías que están pendientes de realizar, de las cuales 3,888 se identificaron que entran en el concepto de mora quirúrgica.