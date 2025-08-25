Carreras ilegales: Tránsito intensifica operativos para frenar prácticas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las calles de la capital se han convertido en escenarios de riesgo los fines de semana debido a las carreras clandestinas de vehículos y motocicletas.

El vocero de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), César Aguilar, aseguró que la institución trabaja fuerte para eliminar esta práctica que ponía en riesgo la vida de conductores y peatones.

Los sectores donde se reportan más estos hechos son el bulevar Suyapa y el anillo periférico, a inmediaciones de la colonia Los Laureles, donde con mayor frecuencia se desarrollan estas competencias ilegales, informó Aguilar.

El portavoz detalló que la mayoría de los participantes son motociclistas que, además de circular a exceso de velocidad, utilizan equipos de sonido conocidos como “bazukas” durante estas actividades ilícitas.

En los operativos recientes, la DNVT sancionó a varios conductores por portar bazukas, carecer de licencia de conducir y no respetar las normas de tránsito.

Aguilar explicó que la colaboración ciudadana, mediante denuncias, ha sido clave para ubicar los puntos donde se organizaban estas carreras clandestinas.