Carreras ilegales: Tránsito intensifica operativos para frenar prácticas en Tegucigalpa

Los accidentes de tránsito representan la segunda muerte más común en Honduras después de los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/presidenta-xiomara-castro-destaca-reduccion-homicidios-municipios-AE27105984" target="_blank">homicidios</a>.Conducir en las calles del país representa un peligro para los conductores y peatones que se transportan de un lugar a otro.En los primeros siete meses del año se registraron más de 10,000 accidentes de tránsito, los que cobraron la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/muertos-accidente-moto-jutiquile-olancho-accidentes-transito-semana-santa-JB25429347" target="_blank">vida </a>de más de 1,000 personas.El fin de semana fallecieron al menos cinco personas en diferentes zonas de la capital por esta causa, cuatro eran hombres y una mujer. En su mayoría las edades de las víctimas oscilaban entre 20 a 40 años.