Carreras ilegales: Tránsito intensifica operativos para frenar prácticas en Tegucigalpa

Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte han logrado disminuir las carreras clandestinas en la capital, debido a las denuncias que interponen ciudadanos

  • 25 de agosto de 2025 a las 14:57
Un grupo de hondureños se reúnen en el bulevar Suyapa, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o la colonia Los Laureles para que motociclistas compitan en carreras ilegales.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Las calles de la capital se han convertido en escenarios de riesgo los fines de semana debido a las carreras clandestinas de vehículos y motocicletas.

El vocero de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), César Aguilar, aseguró que la institución trabaja fuerte para eliminar esta práctica que ponía en riesgo la vida de conductores y peatones.

Los sectores donde se reportan más estos hechos son el bulevar Suyapa y el anillo periférico, a inmediaciones de la colonia Los Laureles, donde con mayor frecuencia se desarrollan estas competencias ilegales, informó Aguilar.

El portavoz detalló que la mayoría de los participantes son motociclistas que, además de circular a exceso de velocidad, utilizan equipos de sonido conocidos como “bazukas” durante estas actividades ilícitas.

En los operativos recientes, la DNVT sancionó a varios conductores por portar bazukas, carecer de licencia de conducir y no respetar las normas de tránsito.

Aguilar explicó que la colaboración ciudadana, mediante denuncias, ha sido clave para ubicar los puntos donde se organizaban estas carreras clandestinas.

Cinco muertos en accidentes de motos durante el fin de semana en Honduras

Ley de Tránsito en contra de carreras clandestinas

La Ley de Tránsito, en el artículo número 98, incisos cinco, seis y siete establecen reglas que prohíben las carreras clandestinas en el país.

En el inciso cinco establece que está prohibido circular en la vía pública a una velocidad superior a la que están establecidos en los avisos de Tránsito.

Mientras que el seis es más explícito al afirmar que no se pueden usar las calles para competencias de vehículos sin permiso de una autoridad competente.

En el inciso siete especifica que no se debe exceder el límite de velocidad en colegios, escuelas, iglesias, hospitales, centros deportivos y mercados.

Las carreras clandestinas son infracciones graves, según la Ley de Tránsito de Honduras, y las sanciones establecidas son de un tercio del salario mínimo.

Actualmente el salario mínimo en Honduras es de 13,985.16 lempiras mensuales, lo que significa que la infracción puede ser de L4,600 lempiras.

Más de 2,000 accidentes viales registra la capital en lo que va de 2025

Accidente de tránsito

Los accidentes de tránsito representan la segunda muerte más común en Honduras después de los homicidios.

Conducir en las calles del país representa un peligro para los conductores y peatones que se transportan de un lugar a otro.

En los primeros siete meses del año se registraron más de 10,000 accidentes de tránsito, los que cobraron la vida de más de 1,000 personas.

El fin de semana fallecieron al menos cinco personas en diferentes zonas de la capital por esta causa, cuatro eran hombres y una mujer. En su mayoría las edades de las víctimas oscilaban entre 20 a 40 años.

