Presidenta Xiomara Castro destaca reducción de homicidios en municipios de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del duodécimo aniversario de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la presidenta Xiomara Castro informó que en 106 municipios del país -equivalentes al 36% del territorio nacional- no se han registrado homicidios en lo que va de 2025.
Durante la ceremonia realizada en el complejo policial militar, la mandataria aseguró que la tasa de homicidios nacional se ha reducido de un 41% a un 26% en lo que va de su administración. Añadió que esta cifra representa el índice más bajo en las últimas dos décadas.
Castro también señaló que en tres años y medio de gobierno se han capturado 56 personas solicitadas en extradición, y que las operaciones contra el crimen organizado han incluido el desmantelamiento de 43 laboratorios vinculados al narcotráfico. Según los datos presentados, la reducción de homicidios contra mujeres en 2025 es del 28%.
"En mi gobierno hemos incrementado la lucha contra el narcotráfico en 207 por ciento", argumentó.
“Este es un logro que devuelve la esperanza a las familias y honra la memoria de quienes han perdido la vida en el cumplimiento del deber”, afirmó la mandataria.
En el acto estuvieron presentes el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya; el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, y el subsecretario de Defensa, Orlando Garner.
Respecto al proceso electoral, la presidenta reiteró que las elecciones generales del próximo 30 de noviembre serán “libres, limpias y democráticas”.
Ministro de Seguridad destaca reducción de crímenes
El pasado 9 de agosto, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, publicó en su cuenta de X que: "En las últimas 24 horas no se suscitó violencia homicida; es la tercera ocasión que en los últimos 10 días sucede esto. A pesar de las críticas, los hechos demuestran que hemos dado pasos gigantes en el combate a la violencia y la criminalidad. En el gobierno de Xiomara Castro, en materia de seguridad ciudadana, vamos bien".
Sin embargo, la viceministra de esa misma institución cuestionó que las cifras compartidas por el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) carecen de validación en tiempo real con el Observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ente que también documenta las incidencias violentas en el país.
Por otro lado, la semana pasada, las autoridades también pusieron a disposición de la población una aplicación llamada "Yo Informo", con la que pueden reportar hechos delictivos al descargarla en sus dispositivos móviles.