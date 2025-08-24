Presidenta Xiomara Castro destaca reducción de homicidios en municipios de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del duodécimo aniversario de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la presidenta Xiomara Castro informó que en 106 municipios del país -equivalentes al 36% del territorio nacional- no se han registrado homicidios en lo que va de 2025.

Durante la ceremonia realizada en el complejo policial militar, la mandataria aseguró que la tasa de homicidios nacional se ha reducido de un 41% a un 26% en lo que va de su administración. Añadió que esta cifra representa el índice más bajo en las últimas dos décadas.

Castro también señaló que en tres años y medio de gobierno se han capturado 56 personas solicitadas en extradición, y que las operaciones contra el crimen organizado han incluido el desmantelamiento de 43 laboratorios vinculados al narcotráfico. Según los datos presentados, la reducción de homicidios contra mujeres en 2025 es del 28%.



"En mi gobierno hemos incrementado la lucha contra el narcotráfico en 207 por ciento", argumentó.



“Este es un logro que devuelve la esperanza a las familias y honra la memoria de quienes han perdido la vida en el cumplimiento del deber”, afirmó la mandataria.