Inauguran tramo carretero que conecta a Támara con la carretera del norte

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Transporte ( SIT ), la obra tuvo un costo de 61.9 millones de lempiras y beneficiará a los habitantes de Támara y comunidades aledañas, al mejorar la conectividad vial de la zona.

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro inauguró un tramo carretero de 5.5 kilómetros con pavimento de concreto hidráulico, que conecta la aldea de Támara , ubicada al norte del Distrito Central, con la carretera hacia el norte del país.

En el acto también participaron el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya; el titular de la SIT, Octavio Pineda; y el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana.

La presidenta le concedió la palabra al secretario privado Héctor Manuel Zelaya que siempre le acompaña en los eventos.

Zelaya afirmó que la gobernante demostró desde comienzos de su período “una visión clara de Estado” que, junto al equipo de gobierno, le ha permitido inaugurar obras a lo largo y ancho del país.

De su parte, Castro mencionó: “Puedo poner en mi boca el compromiso de otra mujer que piensa de la misma forma”, al tiempo que agregó que “Este pueblo no puede parar este proceso de refundación”.

Asimismo, expresó hay una campaña que simplemente va en contra del pueblo, "no es en contra de Xiomara, es en contra de Libre, que viene del pueblo”, señaló.

Durante la inauguración, realizada el 20 de agosto, las autoridades destacaron que este tipo de proyectos buscan fortalecer la red vial nacional y facilitar el acceso a servicios, comercio y transporte para la población.