Marathón aguantó con un jugador menos y saca valioso empate ante Platense en el Excélsior

Puerto Cortés, Honduras.- Platense y Marathón igualaron 1-1 en el Estadio Excelsior, en un partido correspondiente al inicio de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026-2027. Ambos equipos protagonizaron un encuentro intenso, con polémicas arbitrales, una expulsión y oportunidades para quedarse con los tres puntos.

La primera acción que generó reclamos llegó al minuto 13, cuando Jeison Arriola intentó ingresar al área y fue frenado de manera fuerte por Javier Rivera. Los jugadores del conjunto porteño inmediatamente solicitaron una pena máxima, pero el árbitro Raúl Castro consideró que no existió una infracción sancionable y ordenó continuar las acciones con saque de meta para el Marathón.

Seis minutos después, Yairo Moreno volvió a generar peligro para los Verdolagas al desbordar por el sector ofensivo y enviar un servicio hacia Nicolás Messiniti. Sin embargo, el balón tomó una trayectoria inesperada tras desviarse y terminó pasando muy cerca del arco defendido por Merlin Bonilla, quien observó cómo el esférico estuvo a punto de convertirse en el primer gol del encuentro.

La situación se complicó para el equipo visitante al minuto 35, cuando Jailor Fernández protagonizó una agresión contra Jefferson Palacios al impactarlo con un codazo en la zona del cuello. La acción fue revisada mediante el FVS y, después de la intervención del sistema, el jugador del Marathón terminó viendo la tarjeta roja, dejando a su equipo con diez futbolistas.

A pesar de jugar en inferioridad numérica, Marathón encontró la manera de ponerse arriba en el marcador. Moreno volvió a aparecer para enviar un centro retrasado hacia la posición de Messiniti, quien conectó un potente remate que superó la resistencia de Merlin Bonilla para colocar el 1-0 a favor de los sampedranos.

La respuesta del Platense no tardó en llegar y los Selacios consiguieron establecer la igualdad mediante un rápido contragolpe. Georgie Welcome ganó la acción aérea y habilitó de cabeza a Cristian Gutiérrez, quien definió de inmediato ante Jonathan Rougier para colocar el 1-1. Ya en el minuto 71, el FVS volvió a ser protagonista: Damin Ramírez había marcado tras recibir un pase de Moreno, pero durante la revisión Raúl Castro y su equipo arbitral determinaron una falta previa sobre Arzú, por lo que la anotación fue invalidada. El partido no se movió en el marcador y culminó 1-1.