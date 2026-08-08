Tom Holland y Zendaya logran el mejor arranque de diez días en la historia del cine

Los Ángeles, Estados Unidos.- Spider-Man: Brand New Day continúa liderando la taquilla norteamericana en su segunda semana de exhibición. La producción de Sony Pictures, dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Tom Holland y Zendaya, recaudó 43 millones de dólares el viernes y se encamina a cerrar el fin de semana con 143 millones, lo que supondría el tercer mejor segundo fin de semana de la historia en Estados Unidos, solo por detrás de Star Wars: El despertar de la Fuerza (149,2 millones en 2015) y Avengers: Endgame (147,3 millones en 2019). Con esta cifra, el estudio calcula que la cinta alcanzará los 653 millones de dólares en territorio norteamericano al término del domingo, la suma más alta lograda por una película en sus primeros diez días de exhibición.

La entrega, que retoma al personaje interpretado por Holland tras el desenlace de Spider-Man: No Way Home, ya había conseguido la mejor primera semana de la historia en la taquilla estadounidense, superando los 500 millones de dólares en solo siete días y desplazando a Endgame como la película más rápida en alcanzar esa marca. El filme también se convirtió en el segundo título más veloz en superar los mil millones de dólares en recaudación mundial, con seis días, únicamente por detrás de la cinta de los Vengadores. Además, estableció registros de recaudación para un lunes y un martes, y logró el mejor estreno de la historia de Sony con 360 millones de dólares en su fin de semana de apertura, por encima de los 357,1 millones que reunió Endgame en Norteamérica.