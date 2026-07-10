Netflix y Sony Pictures, entre las empresas que buscan adquirir red social sobre reseñas de cine

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix y Sony Pictures están entre las empresas de entretenimiento que mantienen conversaciones preliminares para adquirir la red social de reseñas de cine Letterboxd , informó este viernes el medio especializado The Wrap.

Ambas forman parte de un reducido grupo de potenciales compradores, junto con Paramount Skydance, las firmas de capital privado TPG y Redbird, y Alexis Ohanian, cocreador de Reddit, fundador y socio general de Seven Seven Six.

Fundada en 2011, Letterboxd es una plataforma digital para cinéfilos que permite calificar películas y escribir reseñas.

Está controlada por el grupo empresarial canadiense Tiny, que compró el 60 % de Letterboxd en 2023 por un valor estimado de entre 50 y 60 millones de dólares.