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Netflix y Sony Pictures, entre las empresas que buscan adquirir red social sobre reseñas de cine

Fundada en 2011, Letterboxd es una plataforma digital para cinéfilos que permite calificar películas y escribir reseñas. Está controlada por el grupo empresarial canadiense Tiny

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 17:30
Netflix y Sony Pictures, entre las empresas que buscan adquirir red social sobre reseñas de cine

La información fue difundida este viernes el medio especializado The Wrap.

 Foto: EFE.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix y Sony Pictures están entre las empresas de entretenimiento que mantienen conversaciones preliminares para adquirir la red social de reseñas de cine Letterboxd, informó este viernes el medio especializado The Wrap.

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Ambas forman parte de un reducido grupo de potenciales compradores, junto con Paramount Skydance, las firmas de capital privado TPG y Redbird, y Alexis Ohanian, cocreador de Reddit, fundador y socio general de Seven Seven Six.

Fundada en 2011, Letterboxd es una plataforma digital para cinéfilos que permite calificar películas y escribir reseñas.

Está controlada por el grupo empresarial canadiense Tiny, que compró el 60 % de Letterboxd en 2023 por un valor estimado de entre 50 y 60 millones de dólares.

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El 40 % restante sigue en manos de sus fundadores originales, Matthew Buchanan y Karl von Randow.

Según el medio Puck, la empresa inició un proceso de venta a principios de este año, liderado por el banco de inversión LionTree, y los banqueros estarían manejando una valoración de 250 millones de dólares para la plataforma.

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El interés por vender la participación de Tiny en la red social había sido reportado por primera vez por Semafor en abril, lo que desató las primeras críticas ante la posibilidad de que la plataforma cayera en manos de grandes empresas de la industria.

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Redacción web
Agencia EFE

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