"Enola Holmes 3" supera los 20 millones de visualizaciones en Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.- La franquicia de Netflix protagonizada por Millie Bobby Brown sumó una tercera entrega el pasado 1 de julio.
Según datos de la propia plataforma, la película acumuló 20,7 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días de disponibilidad.
Con esa cifra, Enola Holmes 3 se convirtió en el título más visto de Netflix durante la semana del 29 de junio al 5 de julio, según el ranking semanal que elabora el servicio de streaming.
El arranque, sin embargo, queda por debajo del que tuvo su predecesora. Enola Holmes 2, estrenada en 2022, registró 64,1 millones de horas vistas cuando Netflix aún medía la audiencia en ese formato.
Al dividir esa cifra entre los 131 minutos de duración del filme, el resultado equivale a 29.3 millones de visualizaciones, por encima de las 20.7 millones de la tercera película. Además, la segunda entrega alcanzó ese volumen en solo tres días, dos menos que la nueva producción.