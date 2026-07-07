"Enola Holmes 3" supera los 20 millones de visualizaciones en Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.- La franquicia de Netflix protagonizada por Millie Bobby Brown sumó una tercera entrega el pasado 1 de julio.

Según datos de la propia plataforma, la película acumuló 20,7 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días de disponibilidad.

Con esa cifra, Enola Holmes 3 se convirtió en el título más visto de Netflix durante la semana del 29 de junio al 5 de julio, según el ranking semanal que elabora el servicio de streaming.