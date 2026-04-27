"Enola Holmes 3" ya tiene fecha de estreno en Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.- "Enola Holmes viaja a Malta para resolver un nuevo misterio. Esta vez, su trabajo y sus deseos personales se mezclan en el caso más enredado y traicionero de su carrera. ‘ENOLA HOLMES 3’, estreno el 1 de julio", publicó Netflix con un carrete de fotos de la tercera entrega de la saga.

Con un elenco principal integrado por Millie Bobby Brown (Enola Holmes), Henry Cavill (Sherlock Holmes), Sam Claflin (Mycroft Holmes), Helena Bonham Carter (Eudoria Holmes), Louis Partridge (Lord Tewkesbury), Adeel Akhtar (Inspector Lestrade) y Susan Wokoma (Edith), la cinta es una de las más esperadas de la plataforma.

La saga de "Enola Holmes" inició en plena pandemia, y en ese 2020 de encierro la gente recibió con los brazos abierta la propuesta que le da otra perspectiva al universo de Sherlock Holmes. En Rotten Tomatoes el debut de Enola tiene una puntuación del 91%.