"Enola Holmes 3" ya tiene fecha de estreno en Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.- "Enola Holmes viaja a Malta para resolver un nuevo misterio. Esta vez, su trabajo y sus deseos personales se mezclan en el caso más enredado y traicionero de su carrera. ‘ENOLA HOLMES 3’, estreno el 1 de julio", publicó Netflix con un carrete de fotos de la tercera entrega de la saga.
Con un elenco principal integrado por Millie Bobby Brown (Enola Holmes), Henry Cavill (Sherlock Holmes), Sam Claflin (Mycroft Holmes), Helena Bonham Carter (Eudoria Holmes), Louis Partridge (Lord Tewkesbury), Adeel Akhtar (Inspector Lestrade) y Susan Wokoma (Edith), la cinta es una de las más esperadas de la plataforma.
La saga de "Enola Holmes" inició en plena pandemia, y en ese 2020 de encierro la gente recibió con los brazos abierta la propuesta que le da otra perspectiva al universo de Sherlock Holmes. En Rotten Tomatoes el debut de Enola tiene una puntuación del 91%.
Justamente este éxito llevó a Netflix a estrenar la segunda película en 2022, que en Rotten Tomatoes tiene una puntuación mayor que la primera, acumulando un porcentaje del 93%; y ahora, tras cuatro años, la tercera entrega llega sin que la compañía confirme si se quedará en trilogía o seguirá ampliando la historia.
Una nueva aventura
"La aventura lleva a la detective Enola Holmes a Malta, donde sus sueños personales y profesionales chocan en un caso más complejo y peligroso que cualquiera al que se haya enfrentado antes (...) Mientras la detective privada intenta compaginar el nuevo caso con las siguientes etapas de su relación con Tewkesbury (Partridge), la acción está a punto de comenzar", dicta la sinopsis de la cinta.
En las fotos publicadas por Netflix, se ve a Enola en plena acción, y también viviendo su romance, tanto que hasta habrá boda, según lo mostrado por la plataforma.
La historia de Enola Holmes se deriva de la ficción creada por el escritor británico Arthur Conan Doyle, que centra su trama en Sherlock Holmes. La creadora de este personaje femenino es la escritora estadounidense Nancy Springer, que utiliza la misma fórmula de Sherlock, combinando misterio y aventura.