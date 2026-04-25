¿Cuánto logró recaudar “Michael”, el biopic de Michael Jackson, en su primer fin de semana?

Los Ángeles, Estados Unidos.- El biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua se convirtió este fin de semana en uno de los estrenos más rentables de los últimos años en el mercado estadounidense. La película, distribuida por Lionsgate, alcanzó los 38,5 millones de dólares solo en su primer día oficial de estreno y apunta a cerrar el fin de semana con una cifra de entre 94 y 100 millones de dólares en taquilla doméstica, y cerca de 200 millones a nivel global.

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Las estimaciones iniciales, que situaban el debut en torno a los 65 o 70 millones, fueron revisadas al alza de forma progresiva a medida que avanzaba la jornada del viernes. Con estos números, el filme supera el récord histórico de apertura para un biopic musical, hasta ahora en manos de Straight Outta Compton con 60.1 millones de dólares, y también supera a Bohemian Rhapsody, el biopic sobre Freddie Mercury que recaudó 55 millones en su primer fin de semana.Jaafar Jackson, sobrino del artista fallecido, encarna al Rey del Pop en la película.

El filme recibió críticas divididas desde su estreno, con una puntuación del 40% en Rotten Tomatoes entre la prensa especializada, frente a un 96% de valoración positiva del público. Cerca del 40% de la recaudación procede de salas Imax y formatos premium. Parte de la controversia crítica gira en torno a la decisión de los productores de cerrar el relato en 1988, antes de que surgieran las acusaciones de abuso sexual que marcaron la última etapa de la vida del artista.