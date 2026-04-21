La Toya Jackson revela que Janet Jackson rechazó salir en "Michael", filme de su hermano

Tegucigalpa, Honduras.- La esperada película biográfica "Michael", dirigida por Antoine Fuqua, llegará a los cines sin uno de los nombres más importantes de la familia Jackson, Janet Jackson, así lo confirmó su hermana, La Toya Jackson, durante una entrevista en medio de la alfombra roja, donde explicó que Janet decidió no ser parte del proyecto.
"Ojalá todos hubieran participado en la película", expresó La Toya, "se lo propusieron y amablemente lo rechazaron, así que hay que respetar su decisión", agregó la hermana del extinto artista.
La cinta narra la vida del "Rey del Pop" y cuenta con un elenco cercano a la familia. Michael Jackson es interpretado por su sobrino Jaafar Jackson, mientras que Colman Domingo encarna a Joe Jackson, Nia Long da vida a Katherine Jackson y Jessica Sula interpreta a La Toya. El joven Michael está representado por Juliano Valdi.
El director Antoine Fuqua aseguró que la participación de la familia era fundamental para el proyecto. “Estás contando la vida de alguien y quieres asegurarte de que sea feliz”, comentó, destacando el apoyo que sí brindaron varios miembros del clan Jackson.
El patrimonio del artista no solo respalda la producción financieramente, sino que su hijo Prince Jackson figura como productor ejecutivo. Sin embargo, sus otros hijos, Bigi y Paris Jackson, no forman parte del proyecto. De hecho, Paris criticó públicamente la película, señalando que contiene “muchas imprecisiones” y “muchas mentiras descaradas”.
En un video difundido en redes sociales, la joven afirmó que la cinta “complace a un sector muy específico de los fans de su padre que aún vive en la fantasía”.
Sobre Janet, Fuqua expresó respeto y cariño, subrayando que su apoyo a Jaafar Jackson es lo verdaderamente importante.
Durante el estreno, La Toya no escatimó elogios hacia la actuación de su sobrino: "Jaafar estuvo absolutamente fabuloso. Hubo momentos en que olvidamos que era él y sentimos que estábamos viendo a Mike".
La producción también enfrentó ajustes de última hora. Los herederos del cantante habrían pagado hasta 15 millones de dólares en regrabaciones para eliminar escenas relacionadas con las acusaciones de abuso sexual infantil hechas por Jordan Chandler, debido a un acuerdo extrajudicial que prohíbe mencionar o representar ese caso en películas.