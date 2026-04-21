La Toya Jackson revela que Janet Jackson rechazó salir en "Michael", filme de su hermano

Tegucigalpa, Honduras.- La esperada película biográfica "Michael", dirigida por Antoine Fuqua, llegará a los cines sin uno de los nombres más importantes de la familia Jackson, Janet Jackson, así lo confirmó su hermana, La Toya Jackson, durante una entrevista en medio de la alfombra roja, donde explicó que Janet decidió no ser parte del proyecto.

"Ojalá todos hubieran participado en la película", expresó La Toya, "se lo propusieron y amablemente lo rechazaron, así que hay que respetar su decisión", agregó la hermana del extinto artista.

La cinta narra la vida del "Rey del Pop" y cuenta con un elenco cercano a la familia. Michael Jackson es interpretado por su sobrino Jaafar Jackson, mientras que Colman Domingo encarna a Joe Jackson, Nia Long da vida a Katherine Jackson y Jessica Sula interpreta a La Toya. El joven Michael está representado por Juliano Valdi.

El director Antoine Fuqua aseguró que la participación de la familia era fundamental para el proyecto. “Estás contando la vida de alguien y quieres asegurarte de que sea feliz”, comentó, destacando el apoyo que sí brindaron varios miembros del clan Jackson.