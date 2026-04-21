De fe mormona a voz LGBTIQ+: joven de raíces hondureñas revela su historia en un nuevo libro

El artista, de ascendencia hondureña, David Archuleta promueve su libro 'Devout' (Devoto), sus memorias sobre cómo pasó de vivir en una comunidad de mormones a ser uno de los principales cantantes latinos abiertamente LGBTIQ+ de la generación milenial en Estados Unidos tras participar en 'American Idol'.
Archuleta, quien el domingo presenta en Miami su texto con el subtítulo 'Perder mi fe para encontrarme a mí mismo', que ha entrado en la lista de los más vendidos, cuenta en una entrevista con EFE que su motivación para escribirlo surgió tras recibir mensajes de jóvenes religiosos que pasaban por lo mismo.
"Muchas personas me escribieron diciendo: '¿Cómo llegaste a este punto? ¿Qué te dio el valor?' Porque estaban diciendo: 'Yo soy religioso también y es muy aterrador pensar en hacer lo que acabas de hacer'. Las preguntas surgieron a raíz de su decisión: salir del clóset públicamente después de ser muy religioso.
Además de la relación entre su religión y su sexualidad, Archuleta aborda en sus memorias su identidad latina, pues su madre, la salsera Guadalupe Mayorga, es de Honduras y le enseñó "el esfuerzo de venir a un nuevo lugar cuando inmigró aquí y empezó de nuevo".
El intérprete, nacido en Miami, ganó fama en 2008, cuando a sus 17 años quedó en segundo lugar en la séptima temporada de 'American Idol'.
En ese entonces, el cantante también lanzó un álbum homónimo que alcanzó el segundo lugar en la lista de ventas estadounidense.
Pero tres años más tarde, pese al éxito, pausó su carrera musical para embarcarse en una misión mormona en Suramérica.
Cabe recordar que, el hondureño creció en Utah como parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
'Devout', que también es un EP con tres canciones, relata el proceso que vivió el artista, quien se identifica como "queer", al salir del clóset en 2021 y abandonar su religión en 2023, tras lo que ha alcanzado éxito con temas como 'Crème Brulée', con letras sobre amor homosexual.
"Así que tal vez ayudará a alguien a encontrar el valor también, incluso si no es solo para salir del clóset, sino para aprender cómo superar la vergüenza y estar dispuesto a hacer una vida, cambios de vida y transiciones de vida, incluso cuando parece algo aterrador al principio", detalló.