Calle La Reforma será reabierta tras alcanzar hasta 90% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varios meses de retrasos y complicaciones que afectaron la movilidad en el barrio El Manchén, la calle La Reforma está próxima a ser habilitada nuevamente. Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informaron que las obras de reparación registran entre un 80% y 90% de avance, por lo que la reapertura de la vía podría concretarse en las próximas semanas. El proyecto surgió tras la formación de un socavón frente al mercado San Pablo en octubre de 2025. La situación fue provocada por el colapso de un embaulado debido a las intensas lluvias que afectaron la capital en ese período.

El incidente obligó al cierre de la calle y generó preocupación entre vecinos, comerciantes y conductores, ya que la falla estructural representaba un riesgo para las viviendas cercanas y para las personas que transitan diariamente por el sector. Aunque inicialmente se proyectó finalizar las reparaciones en noviembre del año pasado, diversos inconvenientes retrasaron la ejecución de las obras. Entre ellos figuraron problemas relacionados con la disponibilidad de materiales y otros factores que impidieron completar el proyecto dentro del plazo previsto.

Obras entran en la etapa final

Las autoridades municipales aseguran que actualmente los trabajos en el sector se encuentran en su fase más avanzada. “Llevamos un buen avance, realmente estoy impresionado con el progreso de la obra. Estamos entre un 80 y 90% de ejecución; ya instalamos los tubos y únicamente nos queda pavimentar”, informó José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la AMDC. Según explicó el funcionario, una de las tareas más importantes que aún está en desarrollo es la conexión entre el sistema antiguo y la nueva infraestructura construida para evitar futuros colapsos.

“Estamos terminando la caja que permitirá conectar el embaulado viejo con el nuevo para garantizar el correcto funcionamiento del sistema”, detalló. Las cuadrillas también trabajan en la colocación de material selecto y en la conformación de la base que servirá de soporte para la nueva capa de pavimento. Una vez concluidas estas actividades, podrá iniciarse la etapa final de asfaltado que permitirá devolver el paso vehicular a la zona.

Vía alterna clave para vecinos y conductores