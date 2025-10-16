Enorme socavón preocupa a habitantes de las cercanías del mercado San Pablo de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias en el territorio nacional continúan causando estragos, donde vecinos del sector El Manchén, cerca del mercado San Pablo, reportan un socavón que representa un peligro para los transeúntes de la zona.

El enorme socavón mantiene en riesgo a varias viviendas del lugar, donde, según los pobladores, el hundimiento del terreno se ha extendido con el paso de las horas.

Habitantes temen que el agujero afecte directamente los negocios pequeños cerca y el paso vehicular en esta transitada zona de Tegucigalpa, por lo que han solicitado la presencia urgente de las autoridades municipales.