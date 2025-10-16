Enorme socavón preocupa a habitantes de las cercanías del mercado San Pablo de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias en el territorio nacional continúan causando estragos, donde vecinos del sector El Manchén, cerca del mercado San Pablo, reportan un socavón que representa un peligro para los transeúntes de la zona.
El enorme socavón mantiene en riesgo a varias viviendas del lugar, donde, según los pobladores, el hundimiento del terreno se ha extendido con el paso de las horas.
Habitantes temen que el agujero afecte directamente los negocios pequeños cerca y el paso vehicular en esta transitada zona de Tegucigalpa, por lo que han solicitado la presencia urgente de las autoridades municipales.
Además de la situación en el mercado San Pablo, varios sectores del Distrito Central han reportado daños similares en los últimos días, provocados por la saturación del terreno a causa de las lluvias.
En total, más de 600 barrios y colonias de la capital son consideradas vulnerables ante la temporada lluviosa, principalmente por el deterioro del sistema de drenaje.
En la colonia 21 de Octubre, un socavón provocó que parte de la calle cediera, mientras un árbol de gran tamaño está a punto de colapsar. Por otro lado, en la colonia San José de la Vega, una cancha recientemente inaugurada por el gobierno presenta hundimientos visibles y daños en su estructura, generando preocupación entre los residentes del sector.
La colonia Centroamérica Oeste también enfrenta un problema crítico. Desde 2021, un enorme socavón amenaza con destruir parte de la calle principal.
Un caso más reciente es el de la colonia Reynel Fúnez, así como en Buenos Aires, donde las lluvias recientes provocaron el colapso de una caja puente, dejando incomunicadas a varias familias.