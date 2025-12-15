Paralizada la reparación del socavón en las cercanías del Mercado San Pablo

Tegucigalpa, Honduras.-La reparación del socavón ubicado en el barrio El Manchén, en las inmediaciones del Mercado San Pablo, permanece paralizada desde hace varias semanas, una situación que mantiene en incertidumbre a pobladores y vendedores del sector desde el pasado 16 de octubre.
Durante noviembre, el panorama en la zona era distinto. En el lugar se observaba maquinaria pesada y personal trabajando, quienes aseguraban que el proyecto estaría concluido antes de las elecciones generales.
No obstante, un mes después, EL HERALDO constató que las labores se encuentran completamente detenidas. El socavón provocado por aguas negras continúa abierto y en el área no se observa presencia de trabajadores ni de equipo pesado.
Froilán Turcios, extrabajador del proyecto, explicó que aunque la obra registró avances, los trabajos fueron suspendidos hace aproximadamente 15 días debido a la falta de material.
“Desde finales de noviembre nos despacharon con la promesa de que nos volverían a llamar para continuar con el arreglo de las tuberías, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”, afirmó Turcios.
La paralización de la obra genera preocupación entre comerciantes y vecinos del sector, quienes temen mayores afectaciones sanitarias y daños a la infraestructura vial si el problema no es atendido oportunamente.
Según vecinos del sector, el agujero de más tres metros de profundidad comenzó a ser intervenido el 1 de noviembre, pese a que autoridades edilicias aseguran que la zona fue intervenida desde el 22 de octubre.
Por su parte, vendedores del Mercado apuntaron que continúan a la espera de soluciones por parte de las autoridades municipales, ya que el enorme agujero representa más que solo una falla en la calle, también causa ventas bajas en los locales cercanos a la zona.
“Esto nos afecta bastante porque vendedores de comida que se ubicaban cerca del sector se tuvieron que ir o cerrar sus locales gracias al mal olor de aguas negras que hay en el sector”, apuntó Orlando Fonseca, poblador de la zona desde hace 40 años.
“No creemos que la Alcaldía termine de arreglar esto en 2025, pero esperamos que vengan a reparar, porque el otro día solo vinieron a topografiar ahí, pero todo lo que hicieron”, afirmaron vecinos del sector.