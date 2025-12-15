Paralizada la reparación del socavón en las cercanías del Mercado San Pablo

Tegucigalpa, Honduras.-La reparación del socavón ubicado en el barrio El Manchén, en las inmediaciones del Mercado San Pablo, permanece paralizada desde hace varias semanas, una situación que mantiene en incertidumbre a pobladores y vendedores del sector desde el pasado 16 de octubre.

Durante noviembre, el panorama en la zona era distinto. En el lugar se observaba maquinaria pesada y personal trabajando, quienes aseguraban que el proyecto estaría concluido antes de las elecciones generales.

No obstante, un mes después, EL HERALDO constató que las labores se encuentran completamente detenidas. El socavón provocado por aguas negras continúa abierto y en el área no se observa presencia de trabajadores ni de equipo pesado.

Froilán Turcios, extrabajador del proyecto, explicó que aunque la obra registró avances, los trabajos fueron suspendidos hace aproximadamente 15 días debido a la falta de material.

“Desde finales de noviembre nos despacharon con la promesa de que nos volverían a llamar para continuar con el arreglo de las tuberías, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”, afirmó Turcios.

La paralización de la obra genera preocupación entre comerciantes y vecinos del sector, quienes temen mayores afectaciones sanitarias y daños a la infraestructura vial si el problema no es atendido oportunamente.