Puente Germania alcanza 40% de avance y apunta a entregarse en noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania, una de las obras viales más importantes en la capital, ya registra un avance del 40%, según informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). El proyecto, ubicado en la salida al sur de Tegucigalpa, busca aliviar el congestionamiento que afecta diariamente a unos 42 mil vehículos que utilizan esta ruta para movilizarse hacia el departamento de Choluteca y otros sectores del sur del país. Las autoridades destacaron que las labores continúan de manera ininterrumpida para acelerar la construcción y reducir el tiempo de afectación para los conductores que transitan por la zona.

"Estamos realizando ya casi las últimas actividades en el puente Germania, en la salida al sur, con esta actividad llevaríamos el 90% del montaje de las vigas", explicó Alexander Flores, coordinador de proyectos de la SIT. Además, detalló que "son actividades que se están realizando sin descanso día y noche para poder entregar un proyecto muy funcional a la población". Actualmente, los trabajos se concentran en la instalación de vigas y prelosas, dos actividades fundamentales para avanzar hacia la siguiente etapa de construcción de la estructura.

Montaje de vigas entra en su fase final

El gerente del proyecto, ingeniero Daniel Sansur, detalló que las cuadrillas continúan avanzando en la colocación de elementos estructurales que permitirán posteriormente fundir la losa principal del puente. "Estamos colocando un tramo más de vigas y estamos colocando también las prelosas del puente, ya solo quedaría para el siguiente fin de semana colocar las últimas tres vigas del tramo y de ahí nos quedaríamos colocando las prelosas para luego fundir la losa del puente. Ya llevamos un 40% de avance del puente", informó. Según explicó, una vez finalizada la instalación de las vigas restantes, los trabajos se enfocarán en completar las prelosas y posteriormente vaciar el concreto que conformará la superficie. Para cumplir con los plazos establecidos, los trabajos no solo se desarrollan durante la noche. En algunas etapas también ha sido necesario intervenir durante el día, situación que ha generado restricciones temporales al tránsito vehicular. Este martes 9 de junio, por ejemplo, las autoridades anunciaron el cierre del paso entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde para ejecutar la remoción de postes ubicados dentro del área de intervención.

Obra busca reducir tráfico en la salida al sur