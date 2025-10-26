Blumhouse acierta: Black Phone 2 se convierte en el éxito más rentable de 2025

Los Ángeles, Estados Unidos.- El biopic musical Springsteen: Deliver Me From Nowhere, centrado en la creación del icónico álbum Nebraska (1982), no logró el impulso esperado en su estreno internacional. La cinta, protagonizada por Jeremy Allen White y dirigida por Scott Cooper, recaudó apenas 7 millones de dólares fuera de Estados Unidos, alcanzando 16,1 millones a nivel global. Pese a la popularidad de Bruce Springsteen, la película no ha replicado el fenómeno de títulos como Bohemian Rhapsody o Rocketman. Analistas señalan que el enfoque narrativo —limitado a una etapa introspectiva y menos comercial del músico— ha reducido su atractivo para el gran público.



Respaldada por 20th Century Studios (Disney) y con un presupuesto estimado de 55 millones de dólares, Deliver Me From Nowhere tuvo sus mejores resultados en el Reino Unido (1,6 millones), Alemania (1 millón) e Italia (800.000 dólares). Aún restan por estrenarse territorios clave como Brasil, Japón y Corea del Sur, donde el estudio espera mejorar su desempeño.

“Regretting You” sorprende con un sólido debut global

En el mismo fin de semana, la adaptación de “Regretting You”, basada en la novela de Colleen Hoover, superó las expectativas con 22,8 millones de dólares a nivel mundial (10 millones internacionales y 12,8 millones en Norteamérica). Protagonizada por Allison Williams y Mckenna Grace, la cinta de Paramount ha tenido una recepción más favorable de la prevista, consolidando el tirón comercial de las adaptaciones de Hoover tras el éxito de It Ends With Us (2024).

El dominio del anime continúa: “Chainsaw Man” supera los 100 millones

El cine japonés sigue marcando tendencia global. Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc añadió 14,7 millones de dólares este fin de semana, alcanzando 108 millones a nivel mundial.

La producción, distribuida por Sony/Crunchyroll, encadenó su segundo gran triunfo tras Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle, que aún ostenta el récord histórico del anime con 666,8 millones de dólares recaudados.

“Black Phone 2”, el mayor éxito de Blumhouse en 2025