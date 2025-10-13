“Black Phone 2”: el terror regresa en clave sobrenatural bajo la mirada de Scott Derrickson

El guion amplía el universo de Joe Hill, autor del relato original, al tiempo que examina el peso del duelo y la memoria en un entorno marcado por el silencio familiar. La figura paterna (Jeremy Davies) encarna la culpa y la autodestrucción tras la pérdida de la madre, mientras Gwen se convierte en mediadora entre ambos mundos: el de los vivos y el de los muertos.