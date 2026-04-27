Michael Jackson arrasa en taquilla: La película "Michael" bate todos los récords en su estreno

Los Ángeles, Estados Unidos.- Michael, la película biográfica centrada en la figura de Michael Jackson, irrumpe con fuerza en el primer puesto de la taquilla mundial con una recaudación de 217 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana de estreno, según datos de la web Box Office Mojo. De esta cantidad, 97 millones han sido recaudados en Estados Unidos y Canadá y el resto (120) en los otros mercados. El estreno ha batido las expectativas pese a las malas críticas -un 38 por ciento en la página web Rotten Tomatoes, que hace una media de las reseñas en medios-. El público, en cambio, le da una buena puntuación.

Según datos de CinemaScore, que recaba encuestas a la salida del cine, la calificación sube hasta 'A-', siendo la mejor clasificación A+ y la peor F-. Según PostTrak, el 61% de los compradores de entradas son mujeres y el 66% tenía 25 años o más. Se trata del mejor debut de la historia para una película biográfica, superando el récord establecido por 'Straight Outta Compton' de 2015 (60 millones de dólares) y 'Bohemian Rhapsody' de 2018, con 51 millones de dólares, según datos de Variety. 'Michael' narra los inicios del cantante en los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los artistas más importantes del planeta. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta al rey del pop en su debut como actor.