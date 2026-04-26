House of the Dragon temporada 3 revela tráiler y confirma estreno en junio de 2026

El showrunner Ryan Condal describió la nueva entrega como la más ambiciosa hasta la fecha, con mayor acción, dragones y una narrativa más oscura.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La tercera temporada de House of the Dragon presentó su tráiler oficial durante el panel de CCXP México, celebrado ayer en Ciudad de México.

Condal, quien participó mediante un video desde Reino Unido, adelantó que la temporada es "la más grande que hemos hecho por cualquier medida".

Los actores Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel acompañaron el anuncio en el evento, junto al elenco habitual que incluye a Emma D'Arcy, Rhys Ifans y Steve Toussaint. Smith destacó que esta entrega busca retomar la esencia de la serie con "más batallas, más brutalidad y más dragones", y prometió un protagonismo especial del dragón Caraxes.

Cooke, por su parte, reflexionó sobre la compleja relación entre Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen, señalando que detrás del conflicto persiste una historia de amor pasado.

Frankel resumió el arco de su personaje, Ser Criston Cole, en una sola frase, indicando que su motivación ahora se reduce a sobrevivir. El tráiler completo estará disponible en línea el lunes. La serie, precuela de Game of Thrones, estrena su tercera temporada en HBO en junio de 2026.