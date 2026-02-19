Los nuevos dragones de Rhaenyra en tercera temporada de La Casa del Dragón

Tegucigalpa, Honduras.- Con un tráiler épico, que muestra por fin la esperada Batalla del Gaznate y a los bandos de Rhaenyra y Aegon en un enfrentamiento a muerte, la temporada 3 de La Casa del Dragón (House of the Dragon), está lista para su estreno en junio de 2026. HBO anticipó que la serie tendrá un recorrido de cuatro temporadas, siendo esta la antesala del desenlace. Y según publican medios como Infobae, esta temporada introduce un cambio clave en la historia de la casa Targaryen, con la guerra por el Trono de Hierro y la promesa de batallas aun más espectaculares que las anteriores.

Esta nueva tanda de episodios, continúa narrando el auge y caída de la dinastía protagonista del libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin. Y está ambientada unos 200 años antes de los sucesos de Game of Thrones, comenzando con Aemond Targaryen en el Trono de Hierro tras la caída de su hermano Aegon.

En el tráiler que no decepciona con los escenarios que los seguidores esperan y la banda sonora que resuena a cada paso de Rhaenyra flanqueada por nuevos dragones en ejército.

Estos nuevos dragones son una estocada que implica un desastre para la familia de Alicent y allana el camino hacia enfrentamientos a gran escala, que son esperados con ansias por los fanáticos de la serie. Así sin más, en una probadita de lo que se verá en pantalla a medio año, el tráiler abre con la estrategia de Rhaenyra, quien busca que Alicent abra las puertas de la Fortaleza Roja y se rinda, según reseña una publicación de Infobae.

Además de un imponente Daemon Targaryen, dirigiéndose a Rhaenyra para decirle: “eres la reina de los dragones. Tienes un poder absoluto en tus manos”. Pero sin duda, una de las partes de mayor impacto del tráiler es la Batalla del Gullet en la que el guapo hijo de Rhaenyra, Jace, se lanzó al combate sobre su dragón contra la flota de Casa Velaryon.