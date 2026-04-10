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Millie Bobby Brown se retira de proyecto de Netflix por diferencias creativas

Perfect, la cinta basada en la historia de la gimnasta Kerri Strug, iba a rodarse en el verano de este año, pero la actriz ha decidido retirarse del proyecto a pocos meses del inicio

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 12:32
Millie Bobby Brown se retira de proyecto de Netflix por diferencias creativas

Se desconoce aún si Netflix retomará el proyecto con otra actriz.

 Foto: Shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix se retira de Perfect, la película sobre la historia de la gimnasta olímpica Kerri Strug, después de que la estrella de Stranger Things, Millie Boby Brown, renunciara al proyecto por diferencias creativas, según informó este viernes Deadline.

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Brown iba a protagonizar este drama deportivo, centrado en la campeona olímpica de 1996 en el concurso por equipos, conocido como Magnificent Seven ("Las siete magníficas"), y cuyo rodaje estaba previsto para este verano.

En un principio, el proyecto, anunciado el pasado septiembre, contaba con la participación de Gia Coppola, quien se retiró a comienzos de este año y fue reemplazada por Cate Shortland, según la revista especializada.

La película tenía previsto narrar el crucial papel que desempeñó Strug en la obtención de la medalla de oro por equipos en Atlanta (EUA) tras realizar el salto de potro con un tobillo gravemente lesionado.

La imagen en la que la gimnasta aterriza de su salto, se disloca el tobillo, y su entrenador Bela Karolyi la saca de la colchoneta en brazos, se considera una de las más memorables de la historia de los Juegos Olímpicos.

Desde 2016 que hizo su debut protagónico en Stranger Things, Bobby Brown ha sido una de las estrellas recurrentes de la plataforma, al protagonizar las películas de "Enola Holmes" en 2020 y 2022, y Damsel en 2024.

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Redacción web
Agencia EFE/Redacción

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